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高橋一生接演台劇「關鍵一句話」曝光！連俞涵對戲男神：夢想成真

《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張洛偍、連俞涵與製作人鄭心媚帶著影集《零日攻擊 ZERO DAY》，出席東京國際影展期間舉辦的多媒體內容市場「TIFFCOM2024」記者會，活動開場播放了預告片，展示了日星高橋一生、水川麻美的預錄影片。

演出第二集的高橋一生談到接演的理由：「在日本，製作以政治問題為背景的人性戲劇並不容易，而這部作品將此類議題以娛樂形式呈現，讓我感到興趣。另外，劇本十分吸引人，全程在台灣拍攝且參與的都是台灣團隊，這些因素都讓我很有興趣。」他也分享，製作人曾告訴他：「和平是最重要的」，這句話深深觸動了他。

《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）

水川麻美在中文問候後表示：「能夠參與這樣一部能夠將複雜議題成功轉化為娛樂作品的作品，我感到非常榮幸。在與團隊溝通和討論中完成拍攝，讓我非常期待成品的樣貌。」

張洛偍、連俞涵先以日語向現場致意，掀起一陣熱烈反應。《零日攻擊》目前仍在拍攝中，製作人鄭心媚也表示：「劇情探討了台灣海峽的戰爭這一嚴肅議題，描繪戰爭發生前夜台灣各種事情，特別是中共在台灣的滲透。劇中呈現了敵方如何展開情報戰、影響地方選舉以及人們的生活，並描述台灣人民面臨抉擇時的選擇。」鄭心媚之後補充說：「台灣被認為是全球最危險地區之一，台灣海峽自1949年以來便面臨戰爭風險，但在過去75年中，尚未有作品以此主題進行描寫。這次我們希望在面臨戰爭威脅時，呈現台灣人民的行動與選擇。」

連俞涵劇中與高橋一生飾演一對「前戀人」，她表示：「高橋先生非常專業，我們會提前一起讀劇本並討論角色背景，拍攝過程十分順利。雖然語言不通，但進入角色後，我感到語言並無阻礙。能與他合作真是夢想成真。」她在第二集中飾演新聞主播，呈現台海危機下媒體的角色，並詮釋一名身為記者的內心掙扎，她分享說：「最初接到這個角色時非常開心，這次能演現代角色讓我十分期待。為了演好這個角色，我學習了專業新聞主播的技巧，並親身前往電視台實習。」

《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）《零日攻擊》演員張洛偍、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）

與水川麻美有諸多對手戲的張洛偍，在第五集飾演一名兒時移居台灣、如今擔任警察的角色，表現其在身份認同上的掙扎，談到角色，他說：「這是個帶有黑色幽默的角色，而我之前並未嘗試喜劇，感到是全新挑戰，非常開心。」並幽默地回憶與水川麻美的合作：「我過去就很喜歡水川女士的作品，這次合作像實現夢想一樣。但作為粉絲，每次對上她的眼神我就緊張得忘詞或出錯。」

關於全劇十集由十位導演執導的方式，鄭心媚解釋：「每集由不同導演拍攝，但彼此間緊密相連。此種方式的目的是呈現多元視角，特別是台灣首次以台海戰爭及共產黨滲透為主題的作品，需有不同觀點來呈現。」他透露，選角過程困難重重，但仍以最適合的演員為選角準則，對於高橋先生與水川女士的選擇也感到十分滿意，並認為兩人與台灣演員的搭配極佳。

連俞涵說：「對我來說這是具意義的作品。我希望台灣能成為一個能夠自由創作的地方，讓演員可以挑戰不同主題。此次挑戰讓我倍感幸福，並賦予我挑戰各種角色的勇氣。」張洛偍也表示：「作為演員，若有好的團隊、優秀的演員和劇本，我願意參與不同的挑戰。」

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