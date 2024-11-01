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GD新歌一出秒登串流冠軍！「MV疑藏彩蛋」歌迷嗨翻

GD睽違7年推出新曲《POWER》。（翻攝自YT）GD睽違7年推出新曲《POWER》。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團BIGBANG隊長「GD」（G-Dragon，權志龍）時隔7年推出新曲《POWER》，昨（31）MV公開短短幾個小時就累積驚人觀看數，音源也在上架後僅1個小時，就擊敗師妹BLACKPINK成員Rosé的神曲《APT.》，MV中還被發現驚人彩蛋，讓歌迷興奮不已。

GD日前在IG直播中就搶先公開了《POWER》，於昨日正式公開後，隨即引起熱烈討論，推出不久就稱霸南韓最大音源網站Melon，先是空降第二名，隨後就擠跟Bruno Mars的合作神曲《APT.》穩坐第一名，而MV上架4小時就有330萬瀏覽，顯見天王過了7年人氣未退。

GD新曲《POWER》的MV疑似藏了新專輯的歌曲曲目。（翻攝自YT）GD新曲《POWER》的MV疑似藏了新專輯的歌曲曲目。（翻攝自YT）

另外，還有不少粉絲發現《POWER》MV中似乎藏有驚喜彩蛋，其中一幕是GD在地鐵熱舞的場景，可以看見背景「METRO MAP」上，記載著8個英文，分別為1.《HOME SWEET HOME》、2.《I BELONG TO YOU》、3.《TAKE ME》、4.《POWER》、5.《TOO BAD》、6.《보나마나》、7.《DRAMA》、8.《GYRO-DROP》，根據第4個出現的《POWER》，歌迷推測其餘7項應該是新專輯即將收錄的新歌曲目，不過由於GD的新專輯發行日期還未公布，因此該彩蛋尚未能證實。

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