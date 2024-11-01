Stray Kids演唱會延至週日開唱 高捷3分鐘一班

〔記者葛祐豪／高雄報導〕原定11月2日（週六）在高雄國家體育場（世運主場館）舉行的韓國大勢男團Stray Kids演唱會，因受康芮颱風影響，延至3日（週日）登場；高雄捷運準備加班車疏運，散場後往小港方向班距可達3分鐘一班。

Stray Kids演唱會散場後，3分鐘班距空車會從R17世運站（圖）開放載客。（資料照）

Stray Kids是JYP娛樂旗下的當紅男團，自2018年出道以來，已經累積多支觀看破億的MV，更有兩張專輯在Spotify上突破10億收聽；此次因康芮颱風來襲而被迫延期，讓一些外地粉絲得重新訂車票與住宿飯店，雖然麻煩但也慶幸演唱會沒取消。

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迎接Stray Kids首度登上高雄世運主場館開唱，為疏運大批歌迷，高雄捷運於演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車，會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車，當日末班車則於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。

演唱會期間，高雄捷運公司將動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車，請歌迷散場時務必依照引導牌面或現場人員依序進站搭車。

高捷公司表示，旅客到達車站出入口時，可先取出票卡，以加速進站搭車；本場演唱會預估吸引大批年輕歌迷，如有家長要在車站等待小孩歸來，因R17世運站人潮擁擠且車站空間有限，為維護旅客安全，請家長可至回程目的地車站等待。

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