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娛樂 最新消息

才過43歲生日！Selina遭爆「不小心活成了單身」鬆口回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕Selina昨天迎來43歲生日，好姐妹田馥甄發文賀壽，稱她「不小心活成了單身」，意外引起網友虛驚。

田馥甄發文替Selina獻上祝福。（翻攝IG）田馥甄發文替Selina獻上祝福。（翻攝IG）

田馥甄發文談到，「謝謝妳因為愛，不小心活成了單身，攜家帶眷衝動奔赴，在池上金黃稻田，豐潤了我的心田，有妳甄好。」其實是為了感謝Selina，上周專程帶著男友小徐以及兒子小腰果到池上，欣賞她在池上秋收稻穗藝術節的演出。

Selina透過經紀人分享慶生趣事，提到跟著家人、朋友一起唱歌歡聚，也是寶貝兒子的的唱歌初體驗，「他一直隨著音樂跳舞並搖動沙鈴，我爸媽居然為我熬夜到半夜兩點多，覺得被愛包圍，很幸福！」

對於田馥甄說她為愛活成「單身」，Selina大方回應，「感覺還把自己當成單身一樣，說走就走，整趟行程拉車來回台東，沒有想到一大家子人的各種狀況。」

Selina 透露，腰果在舟車勞頓的情形下，因為作息有些紊亂，所以有點不適應的哭鬧。

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