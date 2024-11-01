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娛樂 最新消息

日女星化身蛇蠍美人 竟遭導演質疑「選角失敗」

〔記者許世穎／綜合報導〕以怪誕、暗黑風格在影壇打響名號的知名導演黑澤清，今年推出電影新作《仇雲殺機》，代表日本出戰奧斯卡最佳國際影片。黑澤清本人也於上個月（10月）攜本片來台參加高雄電影節，並於台北舉辦導演講堂引起影迷熱烈討論。

古川琴音在《仇雲殺機》飾演蛇蠍美人，但導演黑澤清接觸後發現她其實超級善良，一度想說是不是選角失敗。（天馬行空提供）古川琴音在《仇雲殺機》飾演蛇蠍美人，但導演黑澤清接觸後發現她其實超級善良，一度想說是不是選角失敗。（天馬行空提供）

近年戲劇作品不斷的女星古川琴音，在片中突破形象演出一名蛇蠍美人。黑澤清直言，古川琴音所飾演的秋子一角可說是呈現出人性「惡的極致」！他表示選角時認為古川琴音散發著神秘感，相當適合秋子這個令人捉摸不定的角色。

然而，黑澤清隨即補充，「正式和古川琴音接觸後發現她是個超級善良的人，個性好到不行，害我一度想說自己是不是選角失敗了！」所幸古川琴音一入戲就像變了一個人，一顰一笑都將秋子的複雜性格精準呈現，讓導演大讚，「古川小姐是個很棒的演員，拍攝前完全不需要給她任何指導，拿到劇本後她就會自己揣摩角色，並做出很棒的詮釋！」

導演黑澤清大讚演出《仇雲殺機》的菅田將暉是個相當出色的演員。（天馬行空提供）導演黑澤清大讚演出《仇雲殺機》的菅田將暉是個相當出色的演員。（天馬行空提供）

該片也找來實力與人氣兼具的男星菅田將暉演出，黑澤清大讚菅田將暉是個相當出色的演員，「他的每一個細微動作、眼神都賦予每場戲更大的張力，同時他也成功地將吉井『平凡人』的姿態如實呈現，能夠巧妙地融入人群，讓觀看者有所共鳴。」

黑澤清進一步分析，「吉井這個角色總是展現出一種模稜兩可的感覺，從不清楚表現出「是」或「否」而菅田將暉竟將那種含糊不清、不上不下的氛圍完美詮釋出來了，他果然是目前全日本最棒的演員啊！」《仇雲殺機》今天（1日）在台上映。

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