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娛樂 電視

岑永康主持《在光裏的人》特輯 難想像台灣竟有無醫鄉

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《在光裏的人》日前完結，大愛電視特別製作了映後特輯，由岑永康主持，邀請大埔鄉長、由張晏塵飾演的護理師蔡淑蘭本人、由王傳一飾演的葉明憲醫師本人、由廖曉彤飾演的護佐姚品妃本人、衛福部醫事司長劉越萍及嘉義縣衛生局局長趙紋華，到節目中分享大埔鄉的醫療大小事。

《在光裏的人》日前完結，大愛電視特別製作了映後特輯。（大愛提供）《在光裏的人》日前完結，大愛電視特別製作了映後特輯。（大愛提供）

岑永康首先提到臺灣擁有享譽國際的健保制度，在大都市裡看病並不困難，很難想像臺灣曾經「有個地方連續30年的時間一個醫生都沒有」，特別跟來賓們一起探討「醫療資源M型化」的問題。

王傳一飾演的葉明憲醫師，本人在節目中分享大埔偏鄉很多年輕人都外出工作，山上都是年長的長輩，不少人獨居，葉明憲提到健保局有一個好的服務的模式，他能夠開始居家往診「四處看看他們住的地方、廁所，藥到底放在哪裡、跌倒了有沒有什麼警鈴」。岑永康對醫護人員往診，甚至會「檢查他們的冰箱」，關心鄉民的飲食安全，跟鄉民培養出如同家人一般的情感。

大埔山上的鄉民「阿坤伯」已經八十多歲，接受採訪提到，他一個人住山上，不用叫車去看醫生，葉明憲醫師就會到他家幫他看診，即便孩子想要接他下山，「阿坤伯」還是決定繼續留下來，就是因為葉明憲醫師「每個禮拜都要來探望他」。葉明憲醫師往診的鄉民有的高齡101歲跟94歲，日久生情，葉明憲說「慢慢地就變成不是責任，就是說這個地方就是我們守護的」。廖曉彤飾演的護佐姚品妃本人在節目中分享，她看到葉明憲醫師的付出，主動煮涼茶，岑永康也發現「山上是不是唯一有奉茶服務，就在醫療站」。

王傳一飾演的葉明憲醫師，本尊上節目分享大埔行醫經歷。（大愛提供）王傳一飾演的葉明憲醫師，本尊上節目分享大埔行醫經歷。（大愛提供）

由翁家明飾演的林繁幸醫師已經往生，現在山上駐診的是林英龍醫師，他形容在大埔行醫「就像當兵，在戰場，不是普通的兵營，那是戰爭，隨時要急診患者，24小時手機都要帶著，睡覺也要放在床邊」。嘉義縣衛生局局長趙紋華及衛福部醫事司長劉越萍，也在節目中分享「回任制度」及「公費醫師制度」，醫師能留在偏鄉服務，加上社區的地方創生，創造出另外一個醫療服務市場。

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