晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳奕嚴格督導「百日訓練營」操肌！吳思賢險轉行當公關

〔記者傅茗渝／台北報導〕台劇首次以男公關為題材的《男公館》影集，今（31）於TIFFCOM東京國際影視展舉辦男卡司記者會，由製作人陳奕聯手監製張正芬及辛誌諭共同宣布男卡司名單，現場男卡司陣容張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田還有陳奕一字排開，偶像劇男主角破天荒同台。陳奕首擔製作人嚴格替演員安排健身計劃，還行「百日訓練營」，養眼公關群正式成軍。

上排從左至右，羅宏正、周予天、監製辛誌諭、監製張正芬、吳思賢、張立昂；下排從左至右：石知田、製作人陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）上排從左至右，羅宏正、周予天、監製辛誌諭、監製張正芬、吳思賢、張立昂；下排從左至右：石知田、製作人陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

《男公館》籌備3年，在開拍的4個月前，針對每個角色都有專屬前製課程，不論是劇本討論、武術、拳擊、舞蹈，還有全部主演都要做的健身，陳奕特別強調，因為男公館是男演員服裝最少的一部戲劇，所以需要「百日訓練營」，他請了專業的教練與營養師進行系統性訓練，幫助演員們在100天內，把體態訓練到身材壯碩，線條明顯，在專業評估下分成三組增肌組、減脂組和增肌減脂組。

平常就有健身習慣的吳思賢直呼說：「以為非常簡單，結果教練給的訓練量真的讓我一度以為我要轉行當公關。」透露飲食、生活作息、平常的走路步數，都嚴格控管。還為劇中打拳或是公關的儀態、禮節進行訓練；石知田則透露每天吃了什麼都要拍照回傳給營養師，「這應該是我出道以來第一次那麼嚴格的體態前製訓練。｣他最近也大量練習自己拿手的吉他與跳舞，期待能有派上用場的時候；羅宏正特別提到很期待武打動作的訓練，以及參與更多角色上的塑造。

《男公館》影集，今（31）於TIFFCOM東京國際影視展舉辦《男公館》男卡司記者會，（左起）石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）《男公館》影集，今（31）於TIFFCOM東京國際影視展舉辦《男公館》男卡司記者會，（左起）石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

身為製作人的陳奕，現在看到大家為了戲劇的前期訓練的辛苦，與劇組討論決定提前成立「男公館」臉書官方粉絲專頁「ace.drama2025」IG帳號，將陸續公開百日訓練營進度，滿足關心偶像的粉絲支持，非常期待明年的開拍，團隊一起努力製作一部市場受歡迎的好戲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中