陳奕嚴格督導「百日訓練營」操肌！吳思賢險轉行當公關

〔記者傅茗渝／台北報導〕台劇首次以男公關為題材的《男公館》影集，今（31）於TIFFCOM東京國際影視展舉辦男卡司記者會，由製作人陳奕聯手監製張正芬及辛誌諭共同宣布男卡司名單，現場男卡司陣容張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田還有陳奕一字排開，偶像劇男主角破天荒同台。陳奕首擔製作人嚴格替演員安排健身計劃，還行「百日訓練營」，養眼公關群正式成軍。

上排從左至右，羅宏正、周予天、監製辛誌諭、監製張正芬、吳思賢、張立昂；下排從左至右：石知田、製作人陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

《男公館》籌備3年，在開拍的4個月前，針對每個角色都有專屬前製課程，不論是劇本討論、武術、拳擊、舞蹈，還有全部主演都要做的健身，陳奕特別強調，因為男公館是男演員服裝最少的一部戲劇，所以需要「百日訓練營」，他請了專業的教練與營養師進行系統性訓練，幫助演員們在100天內，把體態訓練到身材壯碩，線條明顯，在專業評估下分成三組增肌組、減脂組和增肌減脂組。

請繼續往下閱讀...

平常就有健身習慣的吳思賢直呼說：「以為非常簡單，結果教練給的訓練量真的讓我一度以為我要轉行當公關。」透露飲食、生活作息、平常的走路步數，都嚴格控管。還為劇中打拳或是公關的儀態、禮節進行訓練；石知田則透露每天吃了什麼都要拍照回傳給營養師，「這應該是我出道以來第一次那麼嚴格的體態前製訓練。｣他最近也大量練習自己拿手的吉他與跳舞，期待能有派上用場的時候；羅宏正特別提到很期待武打動作的訓練，以及參與更多角色上的塑造。

《男公館》影集，今（31）於TIFFCOM東京國際影視展舉辦《男公館》男卡司記者會，（左起）石知田、羅宏正、周予天、吳思賢、張立昂、陳奕。（艾瑞克艾斯股份有限公司提供）

身為製作人的陳奕，現在看到大家為了戲劇的前期訓練的辛苦，與劇組討論決定提前成立「男公館」臉書官方粉絲專頁及「ace.drama2025」IG帳號，將陸續公開百日訓練營進度，滿足關心偶像的粉絲支持，非常期待明年的開拍，團隊一起努力製作一部市場受歡迎的好戲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法