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58歲主持人楊月娥遭「康芮」絆一跤 臉朝地左肩拉傷

58歲主持人楊月娥。（翻攝自臉書）58歲主持人楊月娥。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕又有藝人驚傳颱風天摔跤！58歲主持人楊月娥在社群發文，表示自己昨（30）晚看完《大河之舞》後，沉浸在美麗舞蹈中，返家途中不慎摔倒。看完《大河之舞》的楊月娥和女兒受康芮颱風影響，不敵強勁風力，女兒雨傘差點被吹翻，自己想拿手機錄影時，也不慎側身摔倒，檢查之後不僅手肘擦挫傷，左肩也拉傷。

楊月娥（左）與女兒看完表演返家途中摔倒。（翻攝自臉書）楊月娥（左）與女兒看完表演返家途中摔倒。（翻攝自臉書）

楊月娥表示，自己身上衣物被雨淋濕，珍珠手鍊也斷了。女兒更是心有餘悸地說，媽媽第一時間是臉部朝下，讓她很害怕。過去楊月娥婆婆曾經面部朝下摔傷，當時滿臉是血，所以讓女兒受到驚嚇，不過楊月娥說自己只是小傷痛，並不影響行動，還安慰自己「過災了，好裡加在」。

原定今（31）日要飛往歐洲的楊月娥受到康芮颱風影響，航班及行程全被打亂，只能被迫更改班機航次，不過對此她只笑笑說：「沒辦法颱風是天災，打亂所有生活節奏，風強雨大，道路濕滑，出入小心啊！」

 

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