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娛樂 音樂

別哭了！劉德華小巨蛋補辦場次出爐：這天唱2場

主辦單位聲明。（翻攝自FB）主辦單位聲明。（翻攝自FB）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華原定要在小巨蛋開唱，無奈強碰康芮颱風，稍早接獲場地方通知，要求停辦今晚的演唱會，主辦單位隨後宣布，停辦的場次將於11月2日中午12時進行補辦，終於讓原本失望的歌迷安心。

華仔本次攻蛋共舉辦4場「今天…is the day劉德華巡迴唱會」，今晚首場演唱會碰到颱風停辦，確定將在後天中午補唱，等於週六當天他將舉辦中午及晚上共兩場的演出，不希望讓粉絲失望。

主辦單位聲明：

原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。

若因延期無法到場之觀眾，實名制票卷不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

超級圓頂工作人員 2024.10.31

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