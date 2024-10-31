岡田將生、中井貴一鬥嘴回歸！自爆到醫院被特別對待

岡田將生（左）和中井貴一回歸秋季檔日劇《旅行護理師（2024）》。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由岡田將生、中井貴一領銜主演的秋季檔日劇《旅行護理師（2024）》在日本首播開出紅盤，平均收視率達11.3%。兩人因演出此劇而在去醫院抽血時竟受到「特別對待」，護理師甚至對中井貴一用劇中的台詞說「您的血管不太好找呢！」相當逗趣。

《旅行護理師（2024）》首集劇情延續第一季由中井貴一飾演的「九鬼靜」在紐約接受大手術後的場景，剛出院的他便與岡田將生飾演的「那須田步」爆發口角，兩人近4分鐘的互相調侃橋段成為一大亮點，展現出默契十足的演技配合。

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中井貴一在日劇《旅行護理師（2024）》延續第一季在紐約接受大手術後的場景剛出院。（friDay影音提供）

岡田將生表示能與中井貴一再度合作讓他感到安心，並從中學習到許多，還提到自己對於本季第一集裡與中井大吵的戲碼印象深刻，由於對方是大前輩，岡田一度擔心自己是否太過放肆，但看到中井貴一露出「就是這樣演」的表情時，才終於放下心中大石。

兩人還分享了因演出《旅行護理師》而獲得醫療人員熱烈迴響的經驗。岡田將生笑道，曾有護理師幫他抽血時緊張到手抖，還說「沒想到有一天會幫步醬抽血！」中井貴一則透露，常有護理師在幫他抽血時，會模仿他在劇中角色的口吻說：「靜桑，您的血管不太好找呢！」此外還聽說有年輕人因為看了該劇決定報考護理學校，讓他感到相當開心，更期盼這部作品能為辛苦的醫護人員帶來一些溫暖和鼓勵。

岡田將生表示再度和中井貴一合作日劇《旅行護理師（2024）》感到安心。（friDay影音提供）

《旅行護理師（2024）》每週五於friDay影音與日本同步跟播，更多秋季檔日劇相關情報，請密切鎖定friDay影音官網、臉書專頁或APP。除此之外，friDay影音雙11活動也已正式開跑中！即日起至11月17日可享超狂優惠還有抽好禮，相關詳情請見活動頁面。

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