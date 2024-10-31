李正皓恩愛馬郁雯甩行李 「憨川」王義川躺著也中槍

王偊菁（左二）、王義川（右一）硬是拆散李正皓（左一）和馬郁雯（右二），她無奈喊：「 我們長得像電燈泡嗎（國昌口吻）？」

〔記者林南谷／台北報導〕33歲三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯昨爆出被跟拍多日熟門熟路進出同台《新台派上線》40歲主持人李正皓住家，偷拍媒體更以「共度良宵」形容2人甜蜜關係，馬郁雯鬆口「低調給空間」，間接認了戀愛ING。

今年元月，民進黨立委李坤城（左起）、李正皓、王偊菁和新北議員卓冠廷相約遊日。（翻攝自李坤城臉書）

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馬郁雯默認情牽李正皓，昨天成為新聞界熱議話題，知名律師林智群敲鑼打鼓加入調侃行列，在個人臉書「加工」把今年7月李正皓、馬郁雯相約三立主持人王偊菁、民進黨政策會執行長王義川打保齡球，刻意把照片將王偊菁、王義川藉卡通布偶遮掩來，獨留李正皓、馬郁雯勾勾纏。

當時李正皓在日本除了顧小孩，也要顧一堆行李。（翻攝自李正皓臉書）

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林智群發文後，引來王偊菁留言笑喊2人：「 我們長得像電燈泡嗎（國昌口吻）？」林智群立刻追問：「你們那個時候知道嗎？（八卦？）」不過王偊菁沒有回答這題。

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猶記年初王偊菁才和李正皓、新北市議員卓冠廷、民進黨立委李坤城等人相約跑到日本東京旅遊，她超感謝當時還單身的李正皓除了顧行李，也充當保母顧她2個女兒，沒想到林智群這則發文，竟有網友虧酸李正皓有了女友馬郁雯，「哇⋯再來沒人顧行李惹。」

最爆笑的是，有人急忙補一刀說：「換憨川顧！」瞬間讓王義川躺著也中槍。

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