晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬郁雯惜字如金 心疼李正皓拒講「不要管八卦新聞」

馬郁雯傳出情牽李正皓，2人同框甜蜜照也陸續被重製公開，顯示外界都正向看待這段戀情，同時給予祝福。馬郁雯傳出情牽李正皓，2人同框甜蜜照也陸續被重製公開，顯示外界都正向看待這段戀情，同時給予祝福。

〔記者林南谷／台北報導〕33歲三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯30日爆出和同台《新台派上線》40歲主持人李正皓燃愛苗戀愛ING，她被拍到多日以女主人之姿熟門熟入進出李正皓住家，馬郁雯昨接受本報獨家訪問，鬆口「低調給空間」，間接認了戀愛ING，今（31）日強颱康芮來襲，馬郁雯敵不過記者窮追猛打，終於又開金口。

相關新聞：馬郁雯默認情牽李正皓   「閒雜人等」全消失

全國22縣市今日皆停班課，外頭強風暴雨，躲在家裡的觀眾和網友粉絲，則是緊盯馬郁雯和李正皓戀情進度，惜字如金的她對於一早記者也學強颱康芮進逼問戀情，馬郁雯簡短吐10字：「颱風天，大家多注意防颱。」還一連說了3次相同的話，記者要她多說一句「不要管八卦新聞哦」，不過馬郁雯害羞沒同意。

今年7月，李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，外界研判當時2人應該互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）今年7月，李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，外界研判當時2人應該互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）

相關新聞：馬郁雯呵護李正皓戀愛ING    鬆口「低調給空間」

馬郁雯近期被媒體跟拍多日進出李正皓住家，更被媒體以「共度良宵」形容2人甜蜜關係，到底是不是一對戀人？馬郁雯居然保護「男友」說：「李正皓非常支持我的工作，但不希望模糊彼此工作表現，2人希望可以低調，請大家多給點空間。」心疼呵護李正皓全寫在臉上。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中