馬郁雯惜字如金 心疼李正皓拒講「不要管八卦新聞」

馬郁雯傳出情牽李正皓，2人同框甜蜜照也陸續被重製公開，顯示外界都正向看待這段戀情，同時給予祝福。

〔記者林南谷／台北報導〕33歲三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯30日爆出和同台《新台派上線》40歲主持人李正皓燃愛苗戀愛ING，她被拍到多日以女主人之姿熟門熟入進出李正皓住家，馬郁雯昨接受本報獨家訪問，鬆口「低調給空間」，間接認了戀愛ING，今（31）日強颱康芮來襲，馬郁雯敵不過記者窮追猛打，終於又開金口。

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全國22縣市今日皆停班課，外頭強風暴雨，躲在家裡的觀眾和網友粉絲，則是緊盯馬郁雯和李正皓戀情進度，惜字如金的她對於一早記者也學強颱康芮進逼問戀情，馬郁雯簡短吐10字：「颱風天，大家多注意防颱。」還一連說了3次相同的話，記者要她多說一句「不要管八卦新聞哦」，不過馬郁雯害羞沒同意。

今年7月，李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，外界研判當時2人應該互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）

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馬郁雯近期被媒體跟拍多日進出李正皓住家，更被媒體以「共度良宵」形容2人甜蜜關係，到底是不是一對戀人？馬郁雯居然保護「男友」說：「李正皓非常支持我的工作，但不希望模糊彼此工作表現，2人希望可以低調，請大家多給點空間。」心疼呵護李正皓全寫在臉上。

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