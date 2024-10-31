馬郁雯默認情牽李正皓 「閒雜人等」全消失

7月李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，外界研判李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，當時應該互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視新聞圈有喜，閒雜人等全閃開！33歲三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯30日傳出和同台《新台派上線》40歲主持人李正皓燃愛苗，她被拍到多日以女主人之姿熟門熟入進出李正皓住家，面對記者逼問，馬郁雯鬆口「低調給空間」，間接認了戀愛ING。

律師林智群在臉書把當時4人相約打保球齡照片，硬是把王偊菁、王義川用布偶遮掩，不過碼的很粗糙。（翻攝自林智群臉書）

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馬郁雯默認情牽李正皓，昨天成為新聞界熱議話題，就連知名律師林智群也加入調侃行列，在個人臉書引用7月兩人和三立新聞台主持人王偊菁、民進黨政策會執行長王義川相約打保齡球照片，刻意把王偊菁、王義川用卡通布偶遮掩來，獨留李正皓、馬郁雯勾勾纏。

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林智群還在發文搞笑說：「閒雜人等我們就幫忙碼起來。」只不過碼功太粗糙，連他自己也留言認錯：「好像沒碼乾淨。」

有網友在林智群發文底下，把這張圖碼的乾淨獨留李正皓、馬郁雯，讓大批網友驚喜驚嘆。（翻攝自林智群臉書）

最爆笑的是，有網友看不下去，浮出水面在林智群發文底下公開乾乾淨淨、只有李正皓、馬郁雯打保齡球照片說：「碼乾淨了。」這閒雜人等退散照片，瞬間釣出276位網友按讚，驚喜狂喊「太會了吧」、「還真的一點都不留」。

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