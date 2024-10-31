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張啟樂合體Beyond劉志遠 《好友港節》周末登場

劉志遠（右起）與謝宇威進行排練，身為2人好友的張啟樂也到排練現場探班支持。（張啟樂提供）劉志遠（右起）與謝宇威進行排練，身為2人好友的張啟樂也到排練現場探班支持。（張啟樂提供）

〔記者林南谷／台北報導〕甫在第59屆廣播金鐘獎以中央廣播電台《台味超有港》拿下「生活風格節目獎」的「港仔男星」張啟樂，挾其高知名度將擔任11月2、3日由台港經濟文化合作策進會主辦《好友港節》香港巿集活動主持人。

相關新聞：《台味超有港》摘金鐘  港仔男星張啟樂知名度大開

張啟樂透露，屆時活動現場除了有港式美食和文創，加上台灣專區一共66個攤位，活動舞台更邀請台港歌手登場演出，「其中壓軸由香港電影金像獎最佳原創電影歌曲得主謝雅兒，和Beyond前團員劉志遠聯手台灣客家歌王謝宇威合作演出，最讓人期待。」

相關新聞：BEYOND元老級成員劉志遠  悄悄在台灣生活10年

劉志遠（左）和謝宇威賣力排練。（張啟樂提供）劉志遠（左）和謝宇威賣力排練。（張啟樂提供）

強颱康芮侵襲全台，歌迷應該都很擔心恐會影響這場活動進行，張啟樂拍胸脯說：「強颱沒有阻礙演出者準備演出的熱情和決心。」透露劉志遠還特別與謝宇威進行排練，身為2人好友的張啟樂也到現場探班支持。

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