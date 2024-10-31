石英心碎！林千鈺6年婚「名存實亡」 生前不捨悲洩心緒

〔記者邱奕欽／台北報導〕國寶級藝人石英27日因自然老化辭世於台大癌醫中心，享壽82歲。從影超過半世紀的石英，生前曾歷經焦恩俊向他下跪，表明要娶林千鈺的決心，不料這段婚姻僅維持6年，當時他語重心長道出心聲，顯見為父的他相當心疼愛女遭遇。

石英（左）與女兒林千鈺。（資料照，記者潘少棠攝）

石英與廝守終生的妻子吳玲膝下有一雙兒女，而愛女林千鈺則繼承他的衣缽踏入演藝圈，並於1992年因戲劇合作與男星焦恩俊結緣相識。然而，焦恩俊2005年與前妻離婚後陷入低潮，這段時間皆由林千鈺陪在身旁，彼此將關係晉升到戀人，但兩人卻在2007年分手。

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分手後第5年，兩人在加拿大巧遇重逢、舊情復燃，焦恩俊當時向林千鈺求婚，為了展現誠意更向石英下跪徵求同意，這門婚事最終總算被認可。當時，焦恩俊更承諾前段婚姻的糾紛，未來絕對不會連累到林千鈺，石英這才放下心中的大石頭，並表示過去的事情不重要，兩人以後能夠幸福就好。

豈料好景不常，焦恩俊婚後屢屢爆出情變，林千鈺更曾暗示雙方關係「僅剩配偶欄姓名」，證實兩人的婚姻已名存實亡。最終，雙方皆發出聲明坦言已於2020年8月完成離婚手續。聽聞愛女的遭遇，石英當時滿滿心疼全寫臉上，更語重心長表示：「尊重小孩的決定，事情圓滿就好。」

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