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娛樂 最新消息

陳美鳳「早知石英過世」嘆不捨 10年前演夫妻最愛送大蒜

陳美鳳透露29日就知石英過世。（記者陳奕全攝）陳美鳳透露29日就知石英過世。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深演員石英今（30日）傳上週日於台大醫院自然老化辭世，享壽82歲，消息讓演藝圈群星與粉絲們萬般不捨。陳美鳳2014年在《嫁妝》和石英搭檔演出老夫老妻，她今出席珠寶代言，坦言自己29日晚間就獲知石英離世噩耗，對此相當不捨，她細想過去合作時光，稱石英拍戲敬業外，對後輩傾囊相授。

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陳美鳳和石英在《嫁妝》是唯一一次合作，不過當時主線在小孩們身上，兩人實際並無太多感情戲。陳美鳳讚石英幽默風趣，在片場常不藏私教授台語，她有次不曉得「馬後砲」要怎麼用台語說明，石英馬上教可以用「火車過了才吹哨子」來解釋，當年劇組也很體恤石英的身體狀況，幾乎安排早班拍攝，讓他儘早休息不要熬夜。

陳美鳳讚石英幽默風趣，在片場常不藏私教授台語。（記者陳奕全攝）陳美鳳讚石英幽默風趣，在片場常不藏私教授台語。（記者陳奕全攝）

陳美鳳坦言兩人私交不深，不過她知道石英年紀大抵抗力較差，經常送上朋友種植的大蒜送對方，「我都會拿一大袋大蒜給石爸，互動最多就是送大蒜。」而兩人雖有相約吃飯，不過飯局遲遲沒成，最後一次見面是在朋友生日聚會。

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