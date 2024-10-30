趙露思新劇「遭噁男拖豬棚性侵」！大尺度畫面網全看傻

趙露思在新劇中遭性侵畫面流出，引發中國網友震驚。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「古裝劇女神」趙露思近期拍攝的新劇《珠簾玉幕》將在11月1日播出，微博上也發布了預告片段，其中有一幕是趙露思遭男生拖入「豬棚」性侵的大尺度畫面，撇除能不能過審，該劇情在中國屬實少見，因此也引發熱議。



趙露思新劇《珠簾玉幕》將在11月1日播出。（翻攝自微博）

趙露思新劇《珠簾玉幕》中飾演採珠少女，採珠奴在初唐時期地位低下、任人踐踏，工作期間她因為年輕貌美，被起了男性採珠奴盯上，將她拖入無人的豬棚角落試圖性侵。

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趙露思新劇中飾演地位低下的採珠奴，因美貌被其他採珠奴盯上，慘遭性侵。（翻攝自唯博）

此外，該劇中更有「這種貨色遲早要進產棚的，不如我先收拾了她」、「你就應該待在產棚裡，夜夜換新郎，你現在就給狗哥生一窩狗崽子」等露骨台詞，趙露思在劇中竟淪為姓奴，引發中國網友震驚說道，「天啊，這真的是出現在2024年的劇情嗎」、「太震驚了！這台詞」、「採珠女奴的悲慘人生如果沒有逃離掉，真的可憐」。



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