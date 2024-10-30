柯淑勤認「大埔拍戲3個月」像過客 揭當地人跟臺北人最大差別

柯淑勤發現大埔人日子過得苦，卻不見一絲愁容。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《在光裏的人》今（30）播出最終回，「國民媽媽」柯淑勤說大埔拍戲是個過客，最大的感受就是，在臺北生活的人，如果日子不好過就會怨，整張臉相愁容滿面，但是在大埔卻不曾見過，「可能是週邊環境也有關吧！那樣的自然，那樣的美景，無形中滋養他們，大自然是滋養人類，可是人類會忘記它，覺得它理所當然」。

柯淑勤說大埔人日子過得雖然苦，但是沒有看到愁苦的臉，「知足簡單就不會有太多複雜的面相」，她自己就是不想出現愁苦的臉，雖然經歷過「瞎」的人生，「可是我就是不要變成一個很醜的女人。」就像王傳一在劇中的金句一樣，「他們雖然物資生活不豐富，內在卻都有耀眼的靈魂」。

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陳明真劇中對翁家明說出了金句。（大愛提供）

翁家明在劇中服務到75歲退休。（大愛提供）

而翁家明在劇中飾演「林繁幸」醫師安靜獨處，到最後到鄉民家中探視，提供慰藉，飾演太太的陳明真說出了金句「你是醫生，你專門醫治別人的傷口，我這個醫生娘，總不能在你的心中，劃下一道無法癒合的傷痕啊！」。翁家明在劇中服務到75歲退休，下山時秉持「保密，千萬別說」連醫療站都不去做最後巡禮，只希望大埔鄉民說故事給小朋友聽「從前這個醫療站駐守著一個老醫生，不苟言笑滿頭白髮，但是呢，醫術精湛高明，把我吹捧成像在世華陀一樣」。

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