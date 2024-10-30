馬郁雯呵護李正皓戀愛ING 鬆口「低調給空間」

今年7月，李正皓（左起）和馬郁雯、王偊菁、王義川相約打保齡球，李正皓與馬郁雯靠緊緊合照，當時應該就互有好感。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕33歲三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯傳出和同台《新台派上線》40歲主持人李正皓戀愛ING，在今天成為電視新聞圈焦點話題，2人有志一同表示「私人領域不便做出回應」，曖昧情愫卻意外露餡。

有媒體拍到馬郁雯近期多日以女主人之姿熟門熟入進出李正皓住家，更以「共度良宵」形容2人甜蜜關係，新聞曝光後，雙方都沒承認也沒否認，各自臉書也靜悄悄，記者卻發現民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡稍早在Threads發文：「看到李正皓的新聞，我想我失戀了。」2人竟陸續發聲。

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稍早吳靜怡在Threads發文，李正皓、馬郁雯公然打情罵俏（紅框處）。（翻攝自吳靜怡Threads）

先是馬郁雯在吳靜怡發文底下留言：「拍拍（抱一個）。」隨後李正皓也跟進補一句：「只能用拍的。」沒有避嫌你一言我一句高調留言，儼然公然打情罵俏。

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2人到底是不是一對戀人？面對記者強逼猛問，馬郁雯才鬆口說：「李正皓非常支持我的工作，但不希望模糊彼此的工作表現，2個人還是希望可以低調，請大家多給點空間。」脫口「低調」、「給空間」，間接認了戀愛ING。

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