震撼心靈！克里斯多夫李維展現英雄真正意義

〔記者許世穎／綜合報導〕紀錄片《超/人：克里斯多夫李維傳奇故事》由雙導演伊恩博霍特、彼得埃特吉執導，以貼切的廣度、深度和完整度，來檢視一代巨星克里斯多夫李維的生平，娓娓道出「克里斯多夫李維的故事」。

克里斯多夫李維是為當今超級英雄電影宇宙的主宰地位設定基準的傳奇人物，他在四部《超人》電影中主演這位鋼鐵英雄，展現了他身為演員的天賦和多變。後來直到1995年，他因近乎致命的騎馬意外而受傷，使他脖子以下全部癱瘓。

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紀錄片《超/人：克里斯多夫李維傳奇故事》以貼切的廣度、深度和完整度，來檢視一代巨星克里斯多夫李維的生平。（華納兄弟提供）

雖然四肢癱瘓，但克里斯多夫李維成為具魅力的領袖和行動主義者，持續尋求脊髓受傷的解藥，並積極倡導身心障礙人士的權利和照護，同時繼續他幕前和幕後的電影事業，也為他深愛的家人做出奉獻。

克里斯多夫李維兼具演員、作家、導演、行動主義者、運動家、冒險家、兒子、丈夫和父親等多種身分，這部紀錄片結合他多元的面向，讓人明白為何會造就出這名英雄，獲外媒一致盛讚：「極具力量，情感深刻且鼓舞人心」、「感人至深、震撼心靈」，「展現英雄的真正意義」。

導演彼得埃特吉（左）和伊恩博霍特執導紀錄片《超/人：克里斯多夫李維傳奇故事》。（華納兄弟提供）

提起述說克里斯多夫李維故事的重要性，導演伊恩博霍特說：「很簡單，就是包容性，身心障礙人士仍是電影銀幕上最少呈現的族群之一。」導演彼得埃特吉也表示：「克里斯多夫李維可說是初代的英雄原型，可能也是最具代表性的超級英雄演員。」

導演彼得埃特吉接著說：「但事實上，不論在銀幕前或銀幕後，他都一直設法逃離超人的形象，然後他就不幸出了意外，但這也讓他瞭解到，他能利用自己身為超人演員的名聲，透過他的基金來資助醫學研究，同時贊助一些計劃來改善全世界身心障礙人士的生活，因此他在現實中和銀幕上都成為真正的英雄。」

《超/人：克里斯多夫李維傳奇故事》主題包含堅忍、奉獻、愛、家庭、勇敢、悲劇、勝利、希望等等，但最重要的，這是一個人性的故事，由一個發現自己力量的人來體現，儘管面臨了極度煎熬的障礙，但還是有力量能夠不屈不撓和堅持不懈。電影將於本週五（11月1日）在台上映。

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