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娛樂 電視

李多慧遭爆「同居經紀人」？公司回應揭實情

〔記者林欣穎／台北報導〕李多慧來台後擁有高人氣，今年更是在台灣租屋，越來越有台灣味，而她的感情生活備受關注，過去曾傳出與200公分韓國經紀人秘戀，當時雙方都否認，不過今又被爆出同居，對此，李多慧在台的公關公司也回應，強調李多慧和其他工作夥伴都是住同個大樓。

李多慧。（資料照）李多慧。（資料照）

李多慧日前被週刊拍到與經紀人於租屋社區同進同出，對此，公關公司表示：「多慧有4個PD製作人，都為工作夥伴，多慧為該韓國公司旗下在海外發展的重點藝人，為協助多慧在台灣順利工作與溝通，因此每個行程都會有經紀團隊協助在旁。由於在台灣沒有自己的家，為了互相照顧，租屋處為同一棟大樓，所以不論是哪位PD跟隨行程，上下班都會一起行動，還請大家多多體諒熱愛來台灣工作的外國人。」

事實上，本報過去曾至李多慧租屋處做開箱專題，李多慧確實與其他PD住同棟大樓，同為韓國人也方便溝通與拍攝YouTube，且李多慧看起來與每位PD關係都很不錯，至於傳出200公分經紀人被爆曾有一段婚姻、與空姐前妻鬧翻等，由於經紀人非公眾人物，公關公司並未多做回應。

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