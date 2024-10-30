《大夢歸離》侯明昊揪心妖神戀 寸步不離守護陳都靈

〔記者傅茗渝／台北報導〕最新奇幻古裝陸劇《大夢歸離》構建了人妖共存的奇幻世界，將上古妖獸傳說與緊湊的破案情節相結合，讓觀眾彷彿置身於《山海經》的神話中，大荒頂級妖獸侯明昊與神女陳都靈間的愛情糾葛以及缉妖司成員的情誼羈絆，在播出後話題不斷。

《大夢歸離》侯明昊化身百妖之首。（iQIYI國際站提供）

侯明昊在《護心》、《異人之下》等劇中的演出受到觀眾喜愛，這次在《大夢歸離》裡扮演千年大妖「朱厭」，化名「趙遠舟」（侯明昊 飾）主動投誠，他透露角色內心和外表的反差是最吸引他的地方，化為人形後的他看似玩世不恭，但內心其實孤寂悲涼且一心求死，人物的極致反差感，可以展現很多表演層次，讓他很想嘗試。

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侯明昊演出百妖之首「朱厭」，化名「趙遠舟」。（iQIYI國際站提供）

熱愛健身的他，曾被拍到下雨天也要去健身房鍛鍊，在拍攝現場也不時把握空檔運動，這次他在《大夢歸離》官方海報中大方秀出精壯胸肌，讓粉絲驚呼簡直太誘人了。角色亦正亦邪，還挑戰黑化造型的他說：「對我來說是很新鮮的一次體驗，而且比起時裝，我更喜歡自己的古裝扮相。」

劇裡侯明昊跟緝妖司領事一言不合就開打，法器是雨傘的他，必須拿著雨傘展現各種華麗動作戲，力度跟平衡感很難拿捏，只見他吊著鋼絲不停在空中旋轉，被戲稱像是要變身為滾筒洗衣機，但聽到攝影師提議再拍一次，他也立刻調整好狀態，爽快喊著「來吧！」敬業程度令工作人員印象深刻。

陳都靈飾演的「文瀟」是喪失神力的神女，充滿清冷破碎感。（iQIYI國際站提供）

陳都靈飾演的「文瀟」是個喪失神力的神女，充滿清冷破碎感，她表示，自己的角色不是走武力值路線也不是顏值路線，但是在團隊中起了黏合劑的作用，把所有人都串在一起，並用自己的方式保護身邊的人。劇中，趙遠舟行走四方無所畏懼，但遇見文瀟後竟被輕鬆拿捏，心甘情願地與她簽下血契，守護在她身旁，兩人的眼神拉扯令人心動不已。前幾集中，文瀟腦海裡不斷閃現的記憶片段，也暗示著她跟趙遠舟之間有著更深的羈絆存在。

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