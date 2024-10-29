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娛樂 最新消息

《排球少年》劇場版導演滿仲勸 現身高雄「簽名留念」掀轟動

執導劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》導演滿仲勸，昨（28）日前往高雄夢時代參觀快閃店，並留下珍貴親筆簽繪，消息掀起粉絲轟動。（羚邦提供、右照由民眾授權，本報合成）執導劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》導演滿仲勸，昨（28）日前往高雄夢時代參觀快閃店，並留下珍貴親筆簽繪，消息掀起粉絲轟動。（羚邦提供、右照由民眾授權，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》在日本票房累積突破百億日圓，台灣票房也衝新台幣破2.5億元，坐穩台灣影史日本電影票房第3名。上週末執導該作的導演滿仲勸與漫畫初代責編本田佑行，一起首度來台開講，其中滿仲導演在結束講座後，還前往高雄夢時代參觀快閃店，並留下珍貴親筆簽繪，消息掀起粉絲轟動。

滿仲導演不僅寫下自己的親筆簽名，還特別繪製了作品主人翁「日向翔陽」舉手比讚的圖案。（照片由民眾授權使用）滿仲導演不僅寫下自己的親筆簽名，還特別繪製了作品主人翁「日向翔陽」舉手比讚的圖案。（照片由民眾授權使用）

由文化部、高雄市政府聯手策劃的「2024 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」，於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區盛大展開，活動最後一天，主辦單位邀請執導今年掀起全球動漫迷狂熱、帶起排球運動旋風的劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》的導演滿仲勸，以及擔任原作漫畫初代責任編輯、現集英社《少年JUMP》副編輯長的本田佑行，首度來台分享經典神作製作過程。

在講座結束後隔（28）日，有排民（台灣排球少年的暱稱）前往正在高雄夢時代展出的《排球少年!!》快閃店時，發現前一天結束演講活動的導演滿仲勸，不知道在何時已於快閃店現場的一面角色牆上，留下自己的親筆簽名，以及繪製作品主人翁「日向翔陽」舉手比讚的圖案。畫面曝後，立即在臉書、噗浪、Threads（脆）等社群掀起大批排民轟動，不少人紛紛留言表示，要前往現場朝聖、拍照留念。

對此，代理電影的羚邦公司也在今（29）日晚間發文表示，他們很榮幸的邀請到了導演滿仲勸到場，並為快閃店簽下珍貴的親筆簽名，也非常歡迎排民們到場朝聖。另外，《排球少年!!》快閃店的舉辦時間，從10月25日至12月1日，在高雄市夢時代購物中心1樓時代光廊登場，現場不僅設置7大拍照打卡點，還提供超過百款新品周邊。

由 @gacc.tw 發佈
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