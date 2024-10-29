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酷炫認「差點花2萬上心靈課」 揭低潮經歷：怕成為不想要的樣子

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧日前宣布創立新頻道，於25日上傳第一支影片，內容短短1分鐘，但她的詭異狀態卻讓許多人感到毛骨悚然，許多人推測，可能跟她之前去進修的「心靈課程」有關，不少網紅都紛紛討論此事，網紅酷炫更直言，打死都不會去上，不過貼文曝光後卻遭部分網友質疑在偷臭家寧。對此，酷炫上傳影片分享對「心靈成長課程」的看法，他也自爆，去年因為陷入低潮差點報名課程。

酷炫談心靈課程。（翻攝自YouTube）酷炫談心靈課程。（翻攝自YouTube）

酷炫針對近期引起討論的「心靈課程」在Threads發表意見，「對不起，打死我都不會去上心靈課程」，他透露身邊一堆朋友上完出來像卡到陰，不僅開始不認真工作、不在意名利，甚至失去了去賺錢的動力。他強調，「我知道這是每個人的選擇，但一夕之間的轉換我是嚇到的，每個人都套上了一層正能量的膜，好像在假笑的跟你說，我現在過得很好」。

然而，酷炫的貼文讓部分友認為是在偷酸家寧。對此，他拍片澄清自己並無此意，同時強調自己並不反對上心靈課程，只是他更害怕變成自己不想要成為的樣子。

酷炫還透露，去年因經歷一連串事件，心境一度十分低落，甚至考慮花費兩萬多元報名心靈課程來尋求自我成長。他自認，當時他深受心靈課程的吸引，甚至「任何人給我任何解方，我都會說好，能救都好。」不過，最終在家人和朋友的強烈勸阻下，他選擇放棄報名。

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