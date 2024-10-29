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娛樂 最新消息

最美首席舞者來台融入好新鮮！《大河之舞》彩排根本來真的

《大河之舞》暌違16年來台演出，今下午進行總彩排。（寬宏提供）《大河之舞》暌違16年來台演出，今下午進行總彩排。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕愛爾蘭傳奇踢踏舞劇《大河之舞》暌違16年再度來台，今晚（29日）起在台北表演藝術中心展開一連8場的演出，下午進行最終總彩排，舞者們一刻不馬虎，每一秒都當作是正式演出般在台上展現最專業、完美的演出，華麗又整齊一致的完美演出撼動整個大劇院場館，首席舞者更表示：「準備好要帶給台灣觀眾最震撼的舞蹈絕技！」

來自愛爾蘭的首席男舞者傑森歐尼爾5歲便開始跳舞，12年來一直擔任《大河之舞》的首席舞者，在世界各地最負盛名的劇院演出。首度來台讓他直呼特別興奮又緊張，「迫不及待想讓台灣觀眾趕快看到《大河之舞》的震撼場面，那真的是一生一定要感受一次的！」

被國外媒體封為「最美首席舞者」的安娜梅費茲派翠克4歲就進入舞蹈界，贏得了多項冠軍頭銜，包括全愛爾蘭錦標賽、英國錦標賽和英國國家賽。而舞姿過人的她，還曾憑藉出色美貌獲選「2023年愛爾蘭小姐」亞軍。本次來台演出，移動的時候有搭乘捷運，讓她直呼「有一種真的融入台灣的感覺，覺得很新鮮！」

《大河之舞》暌違16年來台演出，「最美首席舞者」安娜梅費茲派翠克（左）及首席男舞者傑森歐尼爾下午率先受訪。（寬宏提供）《大河之舞》暌違16年來台演出，「最美首席舞者」安娜梅費茲派翠克（左）及首席男舞者傑森歐尼爾下午率先受訪。（寬宏提供）

傑森也提到，雖然目前只來了兩天，但對台灣的印象很好，很希望能夠吃一些台灣好吃的東西，「大家都很和善，很高興這次透過大河之舞也希望可以把愛爾蘭文化帶來台灣，跟台灣有文化上的交流。」安娜梅則說昨天在飯店附近吃了牛肉麵，也有去逛一下夜市，「真的非常好吃」。

本次《大河之舞》將從今天起至11月3日於台北表演藝術中心進行一連8場的演出，等待已久的舞迷們千萬要把握難得的機會，購票請洽寬宏藝術。

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