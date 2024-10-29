林思宇纏綿男優戰傳教士體位！驚呼對方「小鳥抬頭」超強技能

《妮波自由式》林思宇、莊凱勛率演員群們登場，劇中CP組合張書豪、夏騰宏，陸夏、劉品言現場大放閃光。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕衝破台劇尺度天花板的《妮波自由式》今（29）舉辦上線記者會，主演林思宇、莊凱勛率演員群們登場，首次窺見劇中CP組合張書豪、夏騰宏，以及陸夏、劉品言現場大放閃光。林思宇拋漢子性格演出被呵護的小女人，劇中男優白梓軒真槍實彈上陣，嚇得她驚喊：「Hold on !」

林思宇在《妮波自由式》拋漢子性格演出被呵護的小女人。（記者胡舜翔攝）

《妮波自由式》為了赤裸呈現男女感情裡的矛盾，全片中高達50%的性場面成為本劇最具「突破」的嘗試，每個角色都擁有專屬自己的體位，林思宇角色「Pony」被設定為挑戰「性愛分離」的探索型，劇中最愛的是白梓軒演出的舊砲Jeff的傳教士體位，林思宇笑說白梓軒很專業問是不是要起一些反應，「他可以要50%、70%，還是100%的狀態。」一旁莊凱勛聽了直喊羨慕：「到這個年紀會很羨慕！」

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林思宇劇中上演傳教士體位，現實笑稱喜歡自己來。（記者胡舜翔攝）

林思宇劇中最鍾情白梓軒傳教士體位，被問到現實中喜歡的體位，她打趣說：「現實生活中我喜歡自己來」，也提到劇中喜歡傳教士體位的原因，「我喜歡傳教士不是因為姿勢，而是跟Jeff（白梓軒）有一些情感的流動，那一場跟雷砲相比，特別的浪漫。」她也透露兩人對戲時Jeff很緊張，很怕弄痛或亂掰，所以親密指導在旁貼身下指令，「所以老師就在我耳邊倒數『摸馬尾』，十秒後『來換個姿勢親』，現場是很歡樂的在詮釋一些浪漫的情節。」

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