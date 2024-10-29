（影）《艾嘉食堂》生意冷清遇危機！林柏宏成「問題擔當」

〔記者林欣穎／台北報導〕實境節目《艾嘉食堂》上一集找來實習生林柏宏加入後，過於積極的表現頻頻讓節目充滿意外和笑料，最新一集中他也成為了「問題兒童」，頻頻出包，讓王大陸和楊祐寧都忍俊不禁。

林柏宏（左二）努力求表現。（泰坦星文創影視提供）

在第四集節目中，林柏宏無疑成為全場的「問題擔當」，甚至被團隊戲稱為餐廳營業問題的「主事者」。不僅在烤雞蛋糕時忘記開火，還給出爆量的鮮奶油，柯佳嬿也在料理時故意開玩笑道：「今天的春捲怎麼這麼容易碎，是不是因為林柏宏做的？」這些對小幫手產生的疑問，讓林柏宏更加積極想證明自己。

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在接待客人時，他信心滿滿地介紹菜單，卻沒想到客人最後選擇去了隔壁餐廳，讓他困惑不已：「剛剛是哪裡出了問題？」楊祐寧則打趣道：「你太帥了，讓他們有距離感！」讓他哭笑不得，無奈接受了這個「美麗的錯誤」。

而林柏宏也表示，本以為餐廳生意會忙得不可開交，沒想到卻清閒得出奇，他意外的有了很多時間跟客人聊天，甚至去盪鞦韆，全體成員還一起去海邊踏浪玩沙，這也讓楊祐寧不禁向他開玩笑說：「今天這樣的生意，你明天還好意思走嗎？」

餐廳零生意艾嘉食堂員工踏浪去。（泰坦星文創影視提供）

為了挽救當天的營業額，老闆張艾嘉決定延長營業時間，試圖靠晚間客流扳回一城。隨著傍晚來臨，餐廳終於迎來了大批追逐夕陽的客人。這也讓新的挑戰接踵而至，除了人氣飲品冬瓜茶迅速售罄，刈包也因為酸菜供應不足而一度無法順利出餐，讓廚房陷入了一陣手忙腳亂，幸好團隊已經慢慢培養出默契，忙中有序地解決問題。

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