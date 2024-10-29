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陳語安化身DJ女神感謝前任！吐露過去戀情：珍惜相愛的另一半

陳語安化身DJ女神感謝前任！吐露過去戀情：珍惜相愛的另一半《不愛，愛》是一部以甜點職人為背景的都會愛情劇。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕都會愛情電視劇《不愛，愛》由導演黃駿傑執導，張軒睿、韓寧、陳語安領銜主演，故事感情線交錯的愛恨糾葛讓粉絲敲碗期待。面對「愛無能」世代來襲，失去愛人的能力，劇情點出「愛無能」比「性無能」更可怕。

韓寧飾演母胎單身天才甜點師。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）韓寧飾演母胎單身天才甜點師。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

韓寧劇中飾演天才甜點師，從小失去母親照顧，母胎單身的她到了24歲仍然沒有戀愛經驗，即使優秀如她，也懷疑自己不值得被愛，飾演「愛無能」中的症狀：恐懼被愛，認為自己不配擁有愛。韓寧表示很能理解角色心境，「誠實的表達自己的情感、脆弱也是我從小在學習的事情。在拍攝時，也感覺自己和角色一起成長。」

韓寧說這次飾演甜點職人，除了對甜點專注之外，感情戲也是一大挑戰，「女主角『佳兒』的形象比較貼近私下自己的樣子，要感謝志豪（張軒睿）在拍攝現場給我很多支持，演戲的時候，不管怎麼演他都接得住，讓我在演技有很大的發揮，張軒睿也是劇組的開心果，很會逗大家笑。」

陳語安吐露過去戀情，慶幸遇到珍惜相愛時光的另一半。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）陳語安吐露過去戀情，慶幸遇到珍惜相愛時光的另一半。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

DJ女神「莫蕾」由陳語安飾演，是一位有眾多追求者，內心卻充滿空虛寂寞，「愛無能」寂寞病的重度患者。陳語安說：「慶幸自己過去的戀愛經驗，我遇到的都是珍惜彼此相愛的時光的另一半。」她說拍攝那段時間，揣摩莫蕾的心境和情緒時，對『知足愛』的自己來說也是折磨和挑戰。她開拍前特別練鋼琴和DJ打碟，回家都要再練至少4小時的琴，差點崩潰，「這次感情戲部分很重，哭戲很多！感謝導演讓我有空間發揮，盡情地去用我的方式詮釋這個角色。」

張軒睿飾演企業家二代，右為倪安東，左為陳巧媛。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）張軒睿飾演企業家二代，右為倪安東，左為陳巧媛。（良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

男主角張軒睿很喜歡劇中「志豪」的角色，有別於之前戲劇中的呈現，加上和導演頻率很接近，從一開始讀本就很契合，過程中一起創造演員角色的生命力，很享受這次的演出，「在劇組時我話很多，因為是真的開心，很珍惜每次的相處時光！殺青那天，感觸很多，有一點不捨，感覺時間過很快，就要結束道別。」

導演黃駿傑透露《不愛，愛》剛開拍時，三位主角都偏ㄍ一ㄥ，可能都還在找方向跟默契，以及他們都是很認真的人，有時候會想太多，給自己壓力太大，為了讓演員們更有安全感，我對他們說：「來玩戲吧！我們先把劇本扔一邊，一起放手把戲玩起來就會好看！」後來彼此漸漸找到頻率，效果非常好。

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