Hebe 102歲外公領軍協會 「長者活躍老化全國賽」奪最佳造型獎

Hebe的102歲外公宋增土（前）領軍，「新豐天天開心協會」今天在長者活躍老化的全國賽上拿到最佳造型獎。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕2024長者活躍老化全國競賽今天登場，新竹縣新豐鄉天天開心協會在藝人田馥甄（Hebe）高齡102歲的外公宋增土所屬的「新豐鄉天天開心協會」贏得最佳造型獎。

縣府表示，「新竹縣新豐鄉天天開心協會」這次在全國賽上演出「歡樂慶新年~大家來尞過天穿」，劇情描述「兒子媳婦回鄉過年，遇到爸爸媽媽上街採買年貨。各式各樣社區擺攤賣藝，有氣功書法班、糕點烹飪班、山歌茶藝班等，許多人展才藝叫賣，呈現新年熱鬧景象和濃濃客庄人情味。廟口戲台上有慶新年的表演，阿公阿婆則在戲棚下看得津津有味的新年場景。

請繼續往下閱讀...

Hebe的102歲外公宋增土（坐者左2）領軍，「新豐天天開心協會」今天在長者活躍老化的全國賽上拿到最佳造型獎。（取自竹縣府官網）

參與演出的阿公阿婆，個個配戴精緻的客家花布圍巾或頭巾，也花時間製作相當精緻的燈籠，呈現客家人過新年，大家開心採買、互動，一路玩到天穿日的節慶感，不論演出造型或是道具都獲得評審青睞，所以獲得最佳造型獎。

新竹縣新豐鄉天天開心協會的長輩們近年頻頻出現在全國性的賽事舞台上，驚豔各界。（取自竹縣府官網）

最值得一提的是，團隊中最年長的就是102歲的百歲公宋增土，他是藝人田馥甄的外公，身體硬朗、喜歡運動，連續多年參加這類活動堪稱全國知名度節節上漲，在新竹縣內更是無人不知曉，同隊也有多名80歲以上長輩，表現也毫不遜色，讓這支銀髮勁旅在這類的比賽中常常抓人眼球。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法