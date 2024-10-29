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才登高流開唱！崔敏煥「叫小姐」遭冷凍 FTISLAND宣布：暫以2人體制活動

南韓人氣樂團FTISLAND。（資料照，希林國際提供）南韓人氣樂團FTISLAND。（資料照，希林國際提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣樂團FTISLAND鼓手崔敏煥去年12月底和前女團LABOUM成員律喜離婚，24日無預警遭前妻毀滅式爆料，公開婚內上酒店叫小姐的錄音，震驚外界。官方今（29）日發表聲明，宣布接下來的活動行程暫時以李洪基、李在真的2人體制進行，鼓手將由樂手代替。

FTISLAND官方在Weverse社群發表聲明，「經過深入討論，本公司決定FTISLAND暫時將以2人體制（李洪基、李在真）繼續活動。自11月2日的活動起，鼓手位置將由臨時樂手替代，而李洪基、李在真將如期進行表演」，且除了大學專場演出取消外，11月原定5場演出將照常舉行，不會受到任何影響。

FTISLAND鼓手崔敏煥被爆婚內上酒店叫小姐，引發熱議。（資料照，記者王文麟攝）FTISLAND鼓手崔敏煥被爆婚內上酒店叫小姐，引發熱議。（資料照，記者王文麟攝）

事實上，爆料的兩天後（26日），FTISLAND就在高雄開唱，當時官方宣布崔敏煥不會登台，改由「幕後」進行演出。對於崔敏煥的事件，官方也再次表達歉意：「我們對於此次事件造成的影響，特別是對準備活動的主辦單位、在混亂中的粉絲們和觀眾，深感抱歉。」

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