分手Joeman火速交新歡！ 妮婭「宣布結婚」曬鑽戒：我願意

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名直播實況主「Niya」妮婭與百萬Youtuber「Joeman」九妹曾交往近3年，去年1月大方認愛，可惜的是，戀情疑似見光死，同年7月證實分手。不過，女方很快就找到下一春，於3月公開新戀情，今（17日）無預警曬出婚戒照，「我願意」，宣布答應男友求婚的喜訊！

Niya認愛8個月答應求婚。（翻攝自IG）

妮婭今天於社群無預警拋出震撼彈，曬出與男友的接吻照，並亮出手上的婚戒，幸福大喊「我願意」，坦言「相遇相知相愛的時間過得好快，往後的日子再一起相愛互相包容吧，要進入人生的下一階段囉～」。妮婭也提到，男友對她的求婚誓詞，「是以後陪我拍照絕不會不耐煩」，她決定寫在貼文裡作為證明，隔著螢幕都能感受到甜蜜氛圍。

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消息曝光後，立刻吸引大批網友留言祝福，「祝福你們的婚姻生活充滿甜蜜與歡喜」、「恭喜！祝永遠幸福，生活越來越好」、「一定很幸福快樂」。不過，也有不少網友提起妮婭的前任Joeman，紛紛調侃「恭喜！9麵正式成為倒數第二個男朋友」、「只要跟九面在一起過的下一個就是真愛」、「各位女性知道了吧！想找到真愛就去跟九妹交往」。

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