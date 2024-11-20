趙少康被送加護病房 486先生連喊6次這個字

中廣前董事長趙少康。（翻攝自趙少康臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中廣前董事長趙少康日前才動開心手術，19日突在臉書自曝上週在家摔一跤，送醫檢查發現肝臟邊角破裂有內出血，緊急住進加護病房觀察，病況才獲控制。

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團購電商名人「486先生」陳延昶昨晚隨即在個人臉書轉貼媒體報導趙少康被送加護病房相關報導，並在發文先喊了6次「哈」，接著才酸趙少康「真夠倒楣的人」，「在路上，還大喊：戰鬥戰鬥戰鬥，我是戰鬥藍。」

趙少康自曝上週三在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，越來越沒精神，後經救護車送至醫院，「這還是我一輩子第一次上救護車，做超音波後發現肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑，醫院主任怕發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，週一已大幅改善，沒那麼疼痛，已穩定下來。」

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後來趙少康檢討事件發生原因，「一是血壓太低時不可站立，二是術後我動作要慢，偏偏我什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉『快』這個毛病，三是大手術後要充份休息，我休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。」

而趙少康甫在11日回歸TVBS主持《少康戰情室》，電視台也證實他因身體因素請假，回歸時間仍須視身體狀況而定，「目前節目暫時由代班主持人主持，謝謝大家關心。」

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