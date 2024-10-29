錢小豪簽新經紀公司 鬆口暢聊再拍殭屍片話題

錢小豪昨上港星梁思浩主持《直播靈接觸》，透露自己最近猛吃有變胖了。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲港星錢小豪因體重暴瘦20公斤健康受關注，他澄清因為疫情期間往返中國各地拍戲，常需隔離20幾天，不習慣飯店飲食經常只吃一餐，漸漸胃口變小才變瘦，他過去體重有80多公斤，一度瘦到60公斤，如今慢慢長肉，現在差不多63公斤。

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錢小豪（右二）當年與許冠英（右三）、林正英（右一）合作拍攝殭屍片《暫時停止呼吸》結下好交情。（翻攝自騰訊網）

錢小豪昨上港星梁思浩主持節目《直播靈接觸》，公開表示接下來這幾個月會相當繁忙，因為近日簽了新經紀公司，打算重新在娛樂圈振作，經紀公司也幫他在中國舉辦大型活動，錢小豪還開心鬆口說：「未來演藝主力會朝網路世界發展。」意味著他可能會拍網路劇。

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節目中，錢小豪也被問到是否有興趣再拍殭屍片？他直言有一定難度，「10幾年前還有殭屍片，現在開拍，究竟是用10年前喜劇形式還是其他方式，加上殭屍片投資更大，並不容易。」

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