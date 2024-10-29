黃明志突喊「謝謝中國高雄」！台粉竟然笑了 原來在狠酸「他」

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞創作歌手黃明志近期才完成澳洲演唱會，11月2日即將到駁二藝術特區大義C10倉庫「Live Warehouse」舉行「大飛機世界巡演」，歌迷都希望不要被康芮颱風攪局，希望能如期順利舉辦。

黃明志即將到高雄開唱，粉絲希望不要被颱風影響。（亞洲通文創提供）

不過向來對台友好的黃明志，今（29日）卻以簡體字在社群發文，甚至提到：「謝謝中國高雄，咱們兒本周六見。」這是怎麼回事？想吃台灣豆腐？不過台灣網友仔細一看，不但不生氣，反而笑了，紛紛留言：「反串要註明啦！」

請繼續往下閱讀...

黃明志的「反串」發文是在狠酸火星人布魯諾。（翻攝自臉書）

看到黃明志貼出的照片果然有問題，他把自己的英文名字「NAMEWEE」改成「BRUNO WEE」，甚至還寫上「地球人黃明志」，明眼人一看就知道在嘲諷之前到高雄巡演，事後卻稱台灣是「中國台灣」的西洋歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）。網友笑稱，完全沒料到黃明志到高雄開唱前，會先幫台灣網友「出氣」，狠酸火星人布魯諾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法