Netflix推新功能！親吻、反轉情節都能儲存隨時回味

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix今（29）日宣布全新功能「精彩時刻」正式在全球Netflix於iOS系統版本上線，並將於未來幾週內在Android版本上推出。藉由「精彩時刻」的功能，用戶可以輕鬆儲存、重溫並分享你最喜愛的Netflix經典場景與橋段！

無論是重播《怒嗆人生》劍拔弩張的最終對決、《星期三》結局中的驚悚反轉、還是許光漢在《正港分局》中高唱「瑪爾濟斯之歌」，又或是《愛愛內含光》柯震東吐出雞胇的經典畫面，「精彩時刻」讓你能夠儲存並分享所有喜歡且精彩的片段。隨著韓國熱門影集《魷魚遊戲》第2季將於12月26日上線，現在正是回顧第1季膽戰心驚的遊戲場景，並為全新一季做好準備的最佳時機。

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Netflix推出全新功能「精彩時刻」，用戶可以隨時在手機上重溫所儲存的「精彩時刻」。（Netflix提供）

「精彩時刻」的使用方法也很簡單，假設用戶在手機上觀看最新一季的《柏捷頓家族：名門韻事》，並想要保存柯林與潘妮洛碧在馬車中那個久違的親吻場景。只需在手機螢幕下方點擊「精彩時刻」，該場景的時間段落就會自動保存至「我的Netflix」標籤頁中。用戶可以隨時在手機上重溫所儲存的「精彩時刻」，如果再次觀看該集數，系統會從你書籤標記的場景開始播放。

將「精彩時刻」分享至社群平台包含Instagram、Facebook等也同樣簡單。用戶可以在儲存「精彩時刻」時直接分享，也可以從「我的 Netflix」標籤頁中選擇場景，然後點擊分享至社群平台。

「精彩時刻」同時也在Netflix的全球品牌活動「It’s So Good」同步釋出，活動中也向全球影迷展示了全球粉絲最熱愛的經典時刻！其中包括卡蒂B （Cardi B）、西蒙拜爾斯 （Simone Biles） 和吉安卡洛伊坡托 （Giancarlo Esposito） 說 「It’s So Good”」的精彩瞬間。

未來「精彩時刻」有望延伸更多功能，為用戶提供更多方式來使用並享受這項功能。敬請持續關注Netflix的後續更新。

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