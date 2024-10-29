家寧真的加入邪教？百萬YTR揭露時間軸 曝影片奇怪內情「和Andy有關」

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber情侶檔「眾量級」Andy、家寧近日證實已正式分手，且雙方打算各自開頻道，家寧也於25日上傳自己頻道的第一支影片，影片裡她的詭異狀態讓許多人毛骨悚然，懷疑她是進修「心靈課程」太過火，或是染上邪教，YTR異色檔案的DK在頻道上傳新影片，討論家寧一事，提出網友之所以會覺得家寧影片奇怪的原因，可能是出在Andy身上。

家寧。（翻攝自YT）

DK列出時間軸表示，開端起源於2022年的一則爆料，但始終沒有實體證據能證明家寧有上心靈課程或是入邪教，DK在影片中多次強調，目前沒有任何實質證據或是有人親眼看見家寧有上心靈課程、加入邪教，也說如果有人願意提出進一步佐證，他也會馬上公開。

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異色檔案討論家寧被猜測入邪教一事。（翻攝自YT）

至於家寧備受討論的新影片，DK則認為之所以和她在眾量級時有出入，是因為負責剪輯的人是Andy，所以當家寧開個人頻道，風格才會出現很大不同。分析影片讓大眾感到奇怪的原因，應該是在Andy身上。

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