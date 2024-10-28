眾星淚別金鐘製作人！張智皓「1經典單元」替民視拿下首座綜藝金鐘

陳凱倫帶著全場親朋好友響起哨聲送別張智皓。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘製作人張智皓15日中風病逝，享年58歲。今（28日）家屬在二殯為他舉行「哨子響起·皓在一起」追思會，他過去總會帶著哨子進棚錄影，錄影到氣氛最high的時候，就會吹響哨聲帶動氣氛，追思會主持人陳凱倫今也帶著全場親朋好友響起哨聲，吹響他的最後一哩路。

張智皓病逝消息傳出後，民視表示永遠懷念。（資料照）

人稱「皓子哥」的張智皓發想《綜藝大集合》知名單元「壽星大發」，幫藝人找到了許久不見的親人朋友及恩人，節目播出賺人熱淚，叫好又叫座，一路從半小時演變為2小時，2004年時還奪下電視金鐘獎「綜藝節目獎」，成為民視第一座綜藝節目的金鐘獎。節目曾搓合女星王美雪父母一同上節目替她慶生，讓從沒看過父母牽手的她當場落淚，今馬妞也提到離婚後上「壽星大發」，張智皓對她格外關心，兩人也因此結識友誼。

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胡瓜因工作沒能到場弔唁，丁柔安表示會用自己的方式來追思。（資料照）

張智皓病逝消息傳出後，民視表示：「非常感謝張智皓先生對電視節目的付出與貢獻，我們會永遠懷念他。」胡瓜早前得知消息深表遺憾跟震驚，不過他今天因在外地工作沒能到場弔唁，丁柔安表示會用自己的方式來追思張智皓。

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