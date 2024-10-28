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娛樂 最新消息

鳳小岳《披荊斬棘4》出局！僅差兩票飲恨 真實心聲曝光

鳳小岳（芒果TV《披荊斬棘》提供）鳳小岳（芒果TV《披荊斬棘》提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《披荊斬棘的哥哥》第四季在上週五迎來最終的總決賽－成團夜，鳳小岳以兩票之差未能成團，但他低調的個性、才華實力，讓他受封武功絕頂的「掃地僧」，鳳小岳表示：「這幾個月以來真的是各方面挑戰自己的極限，但一切都是值得的，因為認識了這麼多一起熱血奮戰的隊友，挖掘了自己各方面的潛能，不虛此行，不負眾望。」

鳳小岳成團夜（芒果TV《披荊斬棘》提供）鳳小岳成團夜（芒果TV《披荊斬棘》提供）

鳳小岳、尤長靖、MIYAVI石原崇雅等人的陣營「六星寶可萌」，在總決賽帶來五月天的《盛夏光年》，這次選擇打爵士鼓的鳳小岳，原本也在斟酌是否跟著MIYAVI一起彈吉他，最終他覺得爵士鼓的強烈節奏更能把力量透過演出送給大家。鳳小岳表示，「終於，最後一次站上這個舞台演出了，這幾個月不斷迎來的各個挑戰與堅持，將透過這次的舞台延續下去。」

鳳小岳《披荊斬棘4》出局！僅差兩票飲恨 真實心聲曝光鳳小岳（芒果TV《披荊斬棘》提供）

鳳小岳沒能成團是很多人心中的遺憾，也在網上掀起熱議，網友們大嘆：「以兩票之差錯過了，好可惜啊！」各方面都很優秀且多才多藝的他，更讓網友們直呼：「全能選手！刷新了對鳳小岳的印象。」大家也透由《披哥》的舞台更瞭解鳳小岳，「在我心中已經升級為各種樂器都能演奏的全能哥哥！」、「以前只知道他是帥氣的，通過披哥才發現他原來是個樂器小能手，才華橫溢的他已經帶來了很多值得回味的舞台。」

而鳳小岳自己則感性道：「有太多的感觸，要感謝好多人，感謝這個瘋狂的節目，讓我們所有人聚在一起讓夢想實現。對我來說，最終的結果也是披荊斬棘之於我最大的意義，因為我的人生就是在不斷地自我突破中追尋更好的自我。」

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