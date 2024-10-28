晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

重現多年禁播《上海灘》！周潤發、趙雅芝創「萬人空巷」經典

呂良偉（左）演出《上海灘》大紅，順利參與續集及多部電影。（年代提供）呂良偉（左）演出《上海灘》大紅，順利參與續集及多部電影。（年代提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕追劇不分年代！港劇曾在1980年代風靡華人地區，《上海灘》、《楚留香》等劇都曾創下高達70%的驚人收視，捧紅周潤發、趙雅芝等多位港星，香港播出當年曾每到播出時間，路上攔不到計程車，因大多數人都待在家裡等收看，造成「萬人空巷」的歷史轟動，而周潤發在成名以前，也曾四處跑龍套，靠著帥氣長相出演一些票房不佳的作品，直到《上海灘》才成為家喻戶曉的大明星。

趙雅芝清新脫俗，時裝、古裝劇都相當受歡迎。（年代提供）趙雅芝清新脫俗，時裝、古裝劇都相當受歡迎。（年代提供）

經典粵語歌《上海灘》的歌詞「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休」傳頌至今仍歷久彌新，但《上海灘》在當時上映時卻在台禁播，名嘴麥若愚表示，1980年代以前較多家庭劇、武俠劇，所以《上海灘》的黑幫情節當時在市場上非常創新，但大量的幫派鬥毆故無法在台播出，僅能靠著出租錄影帶收看，多年後才得以順利播出；而周潤發剛出道時雖長相俊俏，但找上他的多半是小成本影片，跑龍套時一度被譏為「票房毒藥」，只好四處串場、常在拍攝現場出沒，耐心等待編導賞識。

周潤發以港劇《上海灘》闖出高知名度，一步步成為華人影視圈巨星。（年代提供）周潤發以港劇《上海灘》闖出高知名度，一步步成為華人影視圈巨星。（年代提供）

在港星鄭少秋和趙雅芝以《楚留香》爆紅後，下一部重點大戲《上海灘》原本也屬意兩人續演，但鄭少秋因操勞過度拒演，遂推薦好友周潤發出演，沒想到播出後立刻轟動兩岸三地，成為華人界巨星，周潤發與趙雅芝的螢幕情侶印象深植人心，儘管後續被翻拍成不同版本，仍敵不過周潤發一身修長風衣搭配紳士帽的帥氣魅力，把「許文強」一角發揮的淋漓盡致，與趙雅芝詮釋的黑幫千金「馮程程」，創下劃時代的經典之作。年代MUCH台、MOD壹綜合台自10月29日起，播出經典港劇《上海灘》，重現周潤發的瀟灑魅力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中