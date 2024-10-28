重現多年禁播《上海灘》！周潤發、趙雅芝創「萬人空巷」經典

呂良偉（左）演出《上海灘》大紅，順利參與續集及多部電影。（年代提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕追劇不分年代！港劇曾在1980年代風靡華人地區，《上海灘》、《楚留香》等劇都曾創下高達70%的驚人收視，捧紅周潤發、趙雅芝等多位港星，香港播出當年曾每到播出時間，路上攔不到計程車，因大多數人都待在家裡等收看，造成「萬人空巷」的歷史轟動，而周潤發在成名以前，也曾四處跑龍套，靠著帥氣長相出演一些票房不佳的作品，直到《上海灘》才成為家喻戶曉的大明星。

趙雅芝清新脫俗，時裝、古裝劇都相當受歡迎。（年代提供）

經典粵語歌《上海灘》的歌詞「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休」傳頌至今仍歷久彌新，但《上海灘》在當時上映時卻在台禁播，名嘴麥若愚表示，1980年代以前較多家庭劇、武俠劇，所以《上海灘》的黑幫情節當時在市場上非常創新，但大量的幫派鬥毆故無法在台播出，僅能靠著出租錄影帶收看，多年後才得以順利播出；而周潤發剛出道時雖長相俊俏，但找上他的多半是小成本影片，跑龍套時一度被譏為「票房毒藥」，只好四處串場、常在拍攝現場出沒，耐心等待編導賞識。

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周潤發以港劇《上海灘》闖出高知名度，一步步成為華人影視圈巨星。（年代提供）

在港星鄭少秋和趙雅芝以《楚留香》爆紅後，下一部重點大戲《上海灘》原本也屬意兩人續演，但鄭少秋因操勞過度拒演，遂推薦好友周潤發出演，沒想到播出後立刻轟動兩岸三地，成為華人界巨星，周潤發與趙雅芝的螢幕情侶印象深植人心，儘管後續被翻拍成不同版本，仍敵不過周潤發一身修長風衣搭配紳士帽的帥氣魅力，把「許文強」一角發揮的淋漓盡致，與趙雅芝詮釋的黑幫千金「馮程程」，創下劃時代的經典之作。年代MUCH台、MOD壹綜合台自10月29日起，播出經典港劇《上海灘》，重現周潤發的瀟灑魅力。

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