張榕容金馬前先得獎！感謝恩師陳凱歌 昔日「一封信」轉換成動力

張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張榕容昨（27日）受邀出席橫店影視節暨第十屆「文榮獎」頒獎典禮，並憑藉電影《重生》中極具感染力的演技，榮獲「最佳青年電影女演員」。她步上舞台接過獎項時，表示既興奮又激動，其中提到恩師陳凱歌導演曾對她說過一句話，讓她轉換成動力，使現場瀰漫感動的氛圍。

張榕容榮獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

星光紅毯上，張榕容穿著一襲閃亮黑色禮服，削肩設計和優雅剪裁，顯現優雅好身材。當宣布奪下「最佳青年電影女演員」時，她神情感動，眼中閃爍著激動的淚光說：「好開心，謝謝大家！謝謝文榮獎、謝謝橫店、謝謝各為評審。我是演員張榕容，我真的非常激動。」她特別感謝《重生》劇組的全體人員，還有支持她的家人，並表示會將這份榮耀化作動力，繼續挑戰自我，呈現更多優秀的作品。

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張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

張榕容也特別感謝她最好的導演及恩師陳凱歌，「凱歌導演在《妖貓傳》的發布會時，寫一封信給我，那句話我一直記得非常清楚，『演員是一條充滿荊棘的道路，好演員更不好走。』但是導演，我想跟您說，這條路我走的甘之如飴，就像吃甘蔗一樣，越吃越甜。我會繼續當一名可以讓觀眾共情，以及充滿說服力的演員，謝謝大家。」

張榕容榮獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

張榕容在演藝事業上表現亮眼，今年剛憑藉電影《鬼才之道》入圍第61屆金馬獎「最佳女配角」，這也是她第四次帶著作品受到金馬獎提名。這個月也宣布她主演影集《整形過後》舉行開鏡儀式，她挑戰飾演整形外科醫生，讓影迷們非常期待。這也是温昇豪首次擔任監製的作品。

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