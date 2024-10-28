晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張榕容金馬前先得獎！感謝恩師陳凱歌 昔日「一封信」轉換成動力

張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張榕容昨（27日）受邀出席橫店影視節暨第十屆「文榮獎」頒獎典禮，並憑藉電影《重生》中極具感染力的演技，榮獲「最佳青年電影女演員」。她步上舞台接過獎項時，表示既興奮又激動，其中提到恩師陳凱歌導演曾對她說過一句話，讓她轉換成動力，使現場瀰漫感動的氛圍。

張榕容榮獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）張榕容榮獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

星光紅毯上，張榕容穿著一襲閃亮黑色禮服，削肩設計和優雅剪裁，顯現優雅好身材。當宣布奪下「最佳青年電影女演員」時，她神情感動，眼中閃爍著激動的淚光說：「好開心，謝謝大家！謝謝文榮獎、謝謝橫店、謝謝各為評審。我是演員張榕容，我真的非常激動。」她特別感謝《重生》劇組的全體人員，還有支持她的家人，並表示會將這份榮耀化作動力，繼續挑戰自我，呈現更多優秀的作品。

張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）張榕容獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

張榕容也特別感謝她最好的導演及恩師陳凱歌，「凱歌導演在《妖貓傳》的發布會時，寫一封信給我，那句話我一直記得非常清楚，『演員是一條充滿荊棘的道路，好演員更不好走。』但是導演，我想跟您說，這條路我走的甘之如飴，就像吃甘蔗一樣，越吃越甜。我會繼續當一名可以讓觀眾共情，以及充滿說服力的演員，謝謝大家。」

張榕容榮獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）張榕容榮獲文榮獎「最佳青年電影女演員」。（橫店影視節文榮獎提供）

張榕容在演藝事業上表現亮眼，今年剛憑藉電影《鬼才之道》入圍第61屆金馬獎「最佳女配角」，這也是她第四次帶著作品受到金馬獎提名。這個月也宣布她主演影集《整形過後》舉行開鏡儀式，她挑戰飾演整形外科醫生，讓影迷們非常期待。這也是温昇豪首次擔任監製的作品。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中