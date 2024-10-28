金馬61評審團驚見謝盈萱、九把刀！香港名導譚家明任主席

第61屆金馬獎複決選評審_九把刀。（金馬執委會提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬執委會今天（28日）宣布第61屆金馬獎評審團主席由香港知名導演譚家明擔任，另外初審評審包括金鐘戲王姚淳耀，金馬影后謝盈萱、九把刀等人則是複決選評審，星光熠熠。

第61屆金馬獎複決選評審_謝盈萱。（金馬執委會提供）

譚家明認為金馬獎一直以來對表揚優秀的華語電影不遺餘力，對於電影藝術創作的重要性與電影工作者的鼓勵，成績有目睹。他更表示：「寄望本屆入圍的電影能讓我大開眼界，並期待與各位評審的會面與交流。」

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第61屆金馬獎評審團主席_譚家明。（金馬執委會提供）

譚家明導演是香港新浪潮健將之一，風格卓著，除了編導之外，也涉足剪輯、美術設計。他執導的《名劍》、《愛殺》、《烈火青春》公認為新浪潮代表作。他曾以《愛殺》入圍金馬獎最佳導演，並以《阿飛正傳》、《東邪西毒》兩度獲得金馬奬最佳剪輯。2006年執導《父子》，獲金馬獎最佳劇情片等三項大獎，亦獲香港電影金像奬最佳電影、導演、編劇肯定。近作為入選坎城影展的《七人樂隊》之《別夜》。

本屆金馬獎報名數量創下新高，初審評審分為劇情長片、劇情短片、紀錄片、動畫片四組分別進行。劇情長片類評審包括卓男（影評及策展人，香港電影評論學會副會長）、郭敏容（策展人、製片、坎城影展導演雙週顧問）、張煒珍（馬來西亞製片，奧斯卡國際電影獎馬來西亞代表）、湯昇榮（資深影視監製，金馬獎最佳動畫片）、靳家驊（編導、金馬獎最佳原著劇本入圍）、劉國瑞（馬來西亞編導，金馬獎最佳新導演及原著劇本）；劇情短片評審為卓亦謙（香港編導，金馬獎最佳新導演）、林孝謙（編導、監製，金馬獎最佳原創電影歌曲入圍）、姚淳耀（演員，金鐘獎最佳男主角）、殷振豪（導演、金馬獎最佳新導演入圍）、張士達（資深媒體人、影評）、張亨如（編導、剪輯，金馬獎最佳創作短片入圍、金鐘獎戲劇節目導演獎入圍）、詹傑（編劇，金鐘獎最佳編劇）、鄺珮詩（香港監製、前香港藝術中心節目總監）、蘇珮儀（剪輯，金馬獎最佳剪輯入圍）。紀錄片類評審有王君琦（學者、前國家電影及視聽文化中心執行長）、李立劭（導演，金馬最佳紀錄片入圍）、賀照緹（導演，台北電影獎紀錄片評審團特別獎）、潘達培（香港資深紀錄片編導）和蔡崇隆（導演，金馬最佳紀錄片）。動畫類評審有紀柏舟（導演，台北電影獎最佳動畫入圍）、唐治中（停格動畫創作與後期總監，金馬獎最佳動畫短片）、張小踏（香港動畫導演，金馬獎最佳動畫短片入圍）。

負責從複選影片中選出入圍名單的11位評審包含謝盈萱（演員，金馬獎最佳女主角）、九把刀（編導、監製，金馬獎最佳新導演入圍、台北電影獎最佳導演）、林君陽（導演、攝影，金鐘獎戲劇節目導演獎、台北電影獎最佳導演）、袁建滔（香港動畫編導，金馬獎最佳動畫片）、連奕琦（編導，金鐘獎戲劇節目導演獎入圍）、陳大璞（導演、攝影，台北電影獎最佳攝影）、黃美清（美術指導，金馬獎最佳美術設計）、黃衍仁（音樂人、演員，金馬獎最佳原創電影音樂）、蘇文泰（剪輯，金馬獎最佳剪輯入圍），以及從初選階段就加入的賀照緹、張煒珍。

11月23日頒獎典禮當天舉行的決審會議將由譚家明主持，除了選出入圍名單的11位評審，還會加入許芳宜（舞蹈家，國家文藝獎、金馬獎最佳動作設計）、李欣芸（音樂人，金馬獎最佳原創電影音樂）、陳芯宜（編導，威尼斯影展沉浸式內容競賽單元最佳體驗大獎、金馬獎最佳原著劇本入圍）、蕭雅全（編導，金馬獎最佳導演）、羅志良（香港編導，金馬獎最佳導演入圍、香港電影金像獎傑出青年導演獎）等共17位評審，開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

所有入圍影片皆會在11月7日展開的金馬影展放映。第61屆金馬獎頒獎典禮於11月23日在臺北流行音樂中心舉行，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。

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