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提摩西夏勒梅模仿大賽！本尊悄悄現身「輸給山寨甜茶」

提摩西夏勒梅驚喜現身變裝大賽，與粉絲玩自拍。（faizanublat授權提供）提摩西夏勒梅驚喜現身變裝大賽，與粉絲玩自拍。（faizanublat授權提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕全球瘋萬聖節，上週台灣各地舉行萬聖節變裝派對，十分熱鬧。遠在美國的紐約也舉辦了一場模仿大賽，各路參賽者使出渾身解數，沒想到影星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）本尊竟驚喜現身，掀起尖叫聲，但也有人搞笑說「甜茶在模仿大賽輸了」。

粉絲模仿提摩西夏勒梅在電影《旺卡》中的造型。（達志影像）粉絲模仿提摩西夏勒梅在電影《旺卡》中的造型。（達志影像）

美國網紅安東尼（Anothony Po）在昨天（27日）舉辦了「提摩西夏勒梅模仿大賽」，優勝者可以獲得50美元（約台幣1604元）的獎金，在社群媒體上引發熱烈討論。當天紐約華盛頓公園的比賽現場被擠得水洩不通，有參賽者打扮成提摩西夏勒梅在《沙丘》的造型，也有人打扮成電影《旺卡》中的威利旺卡，最後由「假旺卡」21歲的麥爾斯（Miles Mitchell）勝出，讓他直呼相當興奮。

Anothony Po（中）主辦模仿大賽，獲勝者是21歲的麥爾斯，他打扮成「旺卡」獲得青睞。（翻攝自IG）Anothony Po（中）主辦模仿大賽，獲勝者是21歲的麥爾斯，他打扮成「旺卡」獲得青睞。（翻攝自IG）

不過更讓人興奮的是，提摩西夏勒梅本尊竟悄悄現身，與粉絲們大玩自拍，現場瞬間尖叫聲、鎂光燈四起，人潮眾多引起警方注意，驅離民眾，卻有一名與會者遭到逮捕，讓原本歡樂的活動瞬間失焦。

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