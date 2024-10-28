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谷阿莫不爽輸給同情 評審中指通發聲

谷阿莫今年入圍作品：「開車飛入大海」。（翻攝自YouTube）谷阿莫今年入圍作品：「開車飛入大海」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕第6屆走鐘獎26日落幕，不過本屆頒獎結果卻引發爭議，先是YouTuber微疼不滿「最佳動畫獎」專營動畫頻道的YouTuber輸給頻道只有1支動畫的SIKA，表示日後不再參賽；谷阿莫團隊成員「大軍」呂宇晟也怒轟走鐘獎是「自爽盃」質疑評審規則。擔任走鐘獎評審團之一的中指通對此發聲。

谷阿莫（右）團隊連續入圍3次走鐘獎，但最終都與獎盃擦身而過。（翻攝自IG）谷阿莫（右）團隊連續入圍3次走鐘獎，但最終都與獎盃擦身而過。（翻攝自IG）

谷阿莫團隊連續3年入圍走鐘獎「生命貢獻獎」，第1年「實測遮陽傘真的可以當降落傘嗎」輸給攀登嘉明湖、第2年「坐車上被土石流活埋」敗給行人地獄議題、今年也是第3年「開車飛入大海」輸給「人生最後一場健力三項比賽」，對此谷阿莫團隊成員大軍怒轟：輸給爬山、輸給馬路、輸給同情。

對此，本屆擔任生命貢獻獎評審的中指通指出，谷阿莫的作品不管在完成度、搏命程度和娛樂程度都十分出色，但中指通認為所有入圍者都成功演繹生命貢獻、用生命成就作品的熱情。

走鐘獎評審團之一，中指通。（翻攝自臉書）走鐘獎評審團之一，中指通。（翻攝自臉書）

中指通表示自己沒有投票給谷阿莫的原因：不是因為他不夠玩命，也不是不夠瘋，更不是不夠好，「而是我相信看過健力媽媽這支影片的觀眾，都可以像在現場一樣感受到她完成賽事過程的震撼與感動，如果有健身經驗的人，應該都可以理解健力三項的挑戰性跟難度，更何況是已經罹患癌症的情況下」。

中指通對於大軍所稱「評審輸給了同情？」回應：「當我看到入圍者夥伴以『輸給同情』這四個字評價得獎者的時候，我非常不以為然，雖然我只是其中一位評審，沒有辦法代表所有評審團，但我想在這邊跟大家稍微表達我個人在評審影片時的立場」。中指通強調，觀眾看到的並不是一個重病的弱者，是一個向生命挑戰的強者。

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