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娛樂 最新消息

驚！Selina節目收攤了 生日前夕噴淚告別

Selina（資料照）Selina（資料照）

〔記者陳慧玲／台北報導〕即將在10月31日過43歲生日的Selina，生日前卻傳出讓粉絲難過的消息，她的Podcast節目《迎任而解》要收攤了！今（28日）選在生日前夕以「好好說再見 後會有期」為主題，向歌迷、聽眾說再見。

昨天Selina才帶著兒子「小腰果」出現在台東池上，捧場好姊妹田馥甄的池上秋收稻穗藝術節演出，沒想到今天預錄的《迎任而解》節目，卻要向粉絲告別了。

Selina才帶著兒子去池上看好姊妹演出，現傳出Podcast節目要收了。（翻攝自YouTube）Selina才帶著兒子去池上看好姊妹演出，現傳出Podcast節目要收了。（翻攝自YouTube）

Selina談到，兩年前生日時開始做Podcast節目，總共做了104集，她說：「我的人生最大任務是陪腰果健康長大。」但她沒想要成為育兒頻道，因此最近大膽提出在今年生日前播出最後一集，笑說：「做了兩年已經很棒了！」回想當時是因為疫情沒機會和歌迷見面，工作也停擺，所以透過做節目和大家交流。

面對要結束自己喜歡的Podcast節目，Selina還是捨不得落淚了，她坦言自己世界變得很小，因為要照顧小孩，不過為了不想把話說死，她說先「停更」，未來或許有機會再開節目和歌迷暢聊。

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