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娛樂 電視

崔佩儀母挑女婿要求「每個月上繳20萬」 存款夠了才出嫁

女星崔佩儀（左）與韓裔美籍老公Sam。（翻攝自臉書）女星崔佩儀（左）與韓裔美籍老公Sam。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星崔佩儀2001年嫁給韓裔美籍老公Sam，現在兩人育有一子貝克宇，一家三口過得幸福快樂，令人羨慕。崔佩儀在節目上爆料，其實自己當初要嫁給Sam的時候，崔媽媽曾設下門檻超高條件，要求Sam每個月上繳新台幣20萬元，做得到才肯嫁女兒。

崔佩儀一家三口。（左起）Sam、貝克宇、崔佩儀。（翻攝自臉書）崔佩儀一家三口。（左起）Sam、貝克宇、崔佩儀。（翻攝自臉書）

崔佩儀說，當年崔媽媽因為逃難才輾轉來到台灣，加上之後又經歷離婚，財產全部歸零，也養成了崔媽媽非常堅定認為「女人要有經濟能力」。崔佩儀出社會工作後，賺得錢都要給媽媽，崔佩儀有20年都不分晝夜瘋狂拍戲賺錢，靠自己的力量，在28歲的時候就有能力買名車、30歲擁有千萬豪宅，底氣十足。

崔佩儀有20年都不分晝夜瘋狂拍戲賺錢。（翻攝自臉書）崔佩儀有20年都不分晝夜瘋狂拍戲賺錢。（翻攝自臉書）

由於崔佩儀非常孝順，選擇另一半的時候也相當重視媽媽的意見。崔媽媽看到Sam不但年紀比崔佩儀小，又是一句中文也不會說的外國人，覺得非常不可靠，故意提出嚴苛要求，要Sam必須每個月至少給20萬台幣。當時有人認為崔媽媽此舉無疑「賣女兒」，但崔媽媽表示：如果沒有這樣的經濟能力，崔佩儀自己就能賺到那麼多錢，又何苦擔著兩人未來因金錢吵架的風險嫁過去。

崔佩儀講述當年自己要嫁給Sam時，崔媽媽開出條件。（翻攝自YouTube）崔佩儀講述當年自己要嫁給Sam時，崔媽媽開出條件。（翻攝自YouTube）

Sam當時先是算了一下自己的存款是否足夠，接著又承諾崔媽媽一定會學中文，強烈表達出「非崔佩儀不娶」的決心，更向崔媽媽保證：一年之內學會中文，一定要娶到崔佩儀。如果驗證崔媽媽眼光果然好，崔佩儀婚姻生活快樂美滿。

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