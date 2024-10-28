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唐從聖記者會突揮劍！見楊繡惠和解徐乃麟吐心聲

唐從聖與蕭東意演出李國修紀念作品《莎姆雷特》。（記者王文麟攝）唐從聖與蕭東意演出李國修紀念作品《莎姆雷特》。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕唐從聖與蕭東意今（28日）為演出的李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版聯訪，兩人現場還原劇中經典的中世紀時期「揮劍」爭位戲碼，而同與徐乃麟槓上的楊繡惠前些日子恰好拔劍講和，唐從聖今被問到兩人和解一事也做出回應。

楊繡惠因錄製徐乃麟主持的《天才衝衝衝》鬧出「罵賤風波」，瞬間登上新聞版面，如今兩人已冰釋前嫌。唐從聖做為過來人，事發時曾留言安慰「孝順又敬業的繡惠姐，身為女人辛苦了！加油」，唐從聖今也透露私下有收到對方傳訊道謝，「他們和解很好啊！兩個都是我的前輩，這個沒什麼好吵的。」

唐從聖與蕭東意演繹劇中經典揮劍戲碼。（記者王文麟攝）唐從聖與蕭東意演繹劇中經典揮劍戲碼。（記者王文麟攝）

楊繡惠曾表示之後被罵100個賤都不會放心上，唐從聖被問到對「輸不起」三字會不會有忌諱，他笑說不會，況且兩人也一同代言「輸不起」電動麻將桌一笑泯恩仇，「她（楊繡惠）自己心情要過得去，我想她也是個抒發，都正常啦，因為每個人的點都不一樣，也許她對那個字『賤』有點敏感度，或之前發生過什麼事。」他表示自己無從去干預人家的作法，大家各有選擇，「最後happy ending就是好事啊！」

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