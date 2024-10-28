郭富城嫩妻親曝「豪宅貴婦生活」 絕美S曲線意外成亮點

郭富城（右）於2017年迎娶小22歲的網紅方媛。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年59歲的天王郭富城於2017年迎娶小22歲的老婆方媛，婚後育有2女，一家4口生活幸福美滿。近日方媛在社群分享自己接下的豪宅宣傳影片，當中她也難得展現好身材，意外成為吸睛亮點。

方媛分享豪宅生活。（翻攝自IG）

方媛近日罕見接下一個廣告，並在IG上傳這段為豪宅拍攝的宣傳短片，內容是紀錄她一天的生活，可見影片開頭她身穿藍色洋裝入鏡，接著她親自走訪屋內露臺美景、室內外溫水泳池以及豪宅內的公共設施，甚至展現在廚房中下廚的模樣。

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方媛的苗條身材曝光。（翻攝自IG）

鏡頭一轉，方媛換上白色運動內衣搭配黑色瑜珈褲，在健身房體驗跑步機及健身器材，而身為2寶媽的她，纖細苗條的身材也意外成為片中亮點。影片曝光後，不少網友都讚嘆方媛的絕佳狀態，「天王嫂太美了」、「我的天，妳的腰好細！」、「美得挑不出瑕疵」、「身材太好了」。

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