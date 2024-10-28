楊佩潔恢復單身5個月 新戀情疑穩交單親帥爸

楊佩潔自童星出身。（翻攝自楊佩潔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲女星楊佩潔自童星出身，5月母親節前夕證實離婚恢復單身，近期傳出多次和知名寵物美容師嘉育出遊，被指戀愛ING。

據了解，楊佩潔在2021年閃婚相識18年、交往5個月圈外男友，卻在今年母親節前自抖恢復單身，沒想到短短5個月又被發現和知名寵物美容師「型男爸爸嘉育」走得很近。

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知名寵物美容師嘉育在臉書不吝秀出好身材。（翻攝自型男爸爸嘉育臉書）

有網友發現楊佩潔和嘉育及他2個女兒同遊多次，2人更合體學起南韓女團BLACKPINK成員Rosé與美國歌手火星人布魯諾合作單曲〈APT.〉MV擺頭，還在影片寫著：「看看默契在哪裡？」毫不避諱2人親密關係。

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據調查，知名寵物美容師嘉育過去也有一段婚姻，育有2個女兒，目前2人都單身，外界也都送上祝福。

楊佩潔1994年以年僅8歲拍攝華視電視劇《窈窕奶爸》入行，前年在TVBS電視劇《女力報到》有精彩演出。

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