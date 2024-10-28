家寧早就染上邪教？網挖「去年金刻獎片段」：入魔了

家寧疑染上邪教，出席金刻獎狀態讓網友非常擔心。（翻攝自IG、YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Youtuber「眾量級」宣布分手，家寧建立個人YT頻道「秘月期POPOO」，但第一支片過度詭異遭疑染上邪教。昨（27）日家寧擔任金刻獎頒獎人，她的狀態依舊讓網友憂心不已，更有網友曝光家寧去（2023）年金刻獎的片段，狀態也是讓人毛骨悚然。

家寧出席金刻獎，狀態讓網友非常擔心。（翻攝自Threads）

昨（27）日家寧擔任金刻獎頒獎嘉賓，和越南女主持人Thanh Huyền搭檔，只見家寧身穿桃紅色的蓬蓬裙禮服，辣秀大片美背，似乎無畏外界輿論。家寧與Thanh Huyền在台上互相自我介紹，Thanh Huyền更模仿家寧喊出「你今天PO了沒」。

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去年金刻獎，家寧邀請台下的人舉手大喊HO三聲。（翻攝自Threads）

有網友錄下這段畫面PO上社群，直喊：「家寧這樣真的好令人擔心」。後續有網友在留言區分享去年金刻獎家寧的片段。家寧與Andy一同擔任頒獎人，影片中她邀台下的人舉手，大喊HO三聲，放到如今再次去看，讓網友直呼：「感覺已經入魔了」。

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