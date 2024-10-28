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家寧「秘月期POPOO」是邪教暗號？ 前學員曝駭人課程經歷

家寧在影片中的說話方式及手勢令網友覺得毛骨悚然。（翻攝自YT）家寧在影片中的說話方式及手勢令網友覺得毛骨悚然。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy、家寧宣布分手，各自創立頻道發展，而家寧在首支新片的怪異狀態引起熱議，被猜測是因為上心靈課程誤入邪教。就有網友分享曾上過這個課程，並解密家寧頻道取為「秘月期POPOO」的原因。

孫生表示非常擔心家寧的狀態。（翻攝自Threads）孫生表示非常擔心家寧的狀態。（翻攝自Threads）

家寧近期的怪異舉止引起討論，曾是同校校友的孫生也發文表示相當擔心她的狀態，而在孫生發文的留言區，就有網友稱自己曾經上過心靈課程，表示參加課程的學員都會獲得一個心靈暗號，以及一個儀器和藥物，並在老師的催眠指引下達到設好的目標。

該網友也推測家寧的頻道名稱「秘月期POPOO」應該就是心靈暗號，並進一步解釋，「秘月期，秘＝Me（我，自己）、月＝天數的變化（時間的流逝）、期＝變畫完整人類的過程，簡單來說，家寧應該是正在進化成教宗幹部或者指導老師要她變成期許的『完整人類』。」表示每個老師給予的暗號和自己的感悟都會有所不同。

有網友自稱曾經上過心靈課程，並解密「秘月期POPOO」的由來。（翻攝自Threads）有網友自稱曾經上過心靈課程，並解密「秘月期POPOO」的由來。（翻攝自Threads）

另外，該網友也分享自己的恐怖經歷，提到課程最後的任務會分為10個階段，起初目標都很正常，像是吃掉指定食物、告訴自己做得到、跟不認識的人告白等等，不過到第7點後就十分駭人，「我記得第10個任務，他要我牽著我認為最好的朋友的手，想像自己有翅膀，從家裡樓頂飛下去」，所幸自己在第9個階段就停止，最後是在朋友得幫助下才擺脫影響，去醫院接受治療，逐漸清醒。

該網揭露心靈課程駭人內幕。（翻攝自Threads）該網揭露心靈課程駭人內幕。（翻攝自Threads）

孫生看見該網友的經歷後也驚呼「聽起來好恐怖」，更將該網友的留言置頂。不過也有網友懷疑文章的真實性，認為如果有給藥物早就應該被爆出，對此也有其他網友回應，會去上這種課程的人，大多處在低谷期，希望能夠得到精神寄託，才有勇氣吃下來路不明的藥物。

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